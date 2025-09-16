Тръмп ще заведе дело за клевета и обида срещу "Ню Йорк таймс" за 15 млрд. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще заведе дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“, предаде Ройтерс.
"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник "Ню Йорк Таймс"", заяви Тръмп в публикация в социалната си медийна платформа "Трут соушъл".
Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп, без да дава повече подробности по случая.
""Ню Йорк Таймс" твърде дълго е имал правото да лъже, клевети и дискредитира мен, но това приключва СЕГА", написа Тръмп.
"Ню Йорк Таймс" не отговори веднага на искането за коментар, посочи Ройтерс.
Тръмп обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му.
Като се има в предвид какво ИСКА, пак го е прихванала словесната диария, която пречи на двете му мозъчни гънки, от които се състои целият му главен мозък, да функционират правилно. Вече е ясно, че едната от гънките му "помага" да мисли, а втората - по-голямата - се превръща автоматично в ДЕБЕЛО ЧЕРВО?!)
Напоследък Тръмп много ме разочарова ... Започнах да си падам по Болсонаро ! Мисля да му отида на свиждане в затвора и ... да го освободя орално от напрежението !
И за какво му е на Тръмп сума, равна на бюджета на Латвия за тази година? Ще изплюска и изпие количество, колкото за 2 млн. души ли? Или ще помогне на гладуващите в Газа? Какви времена доживяхме
Хелоу и от мен - леля ви Дора ! На младини бях истинска сексуална лъвица ... Сега съм останала без предни зъбки, но продължавам да го поемам орално срещу заплащане! Смятам и аз като Милановата Магда, изкараните пари да ги пращам на Украйна !!
Тоя мири-злив пом-ияр иска по тоя начин да стане милиардер защото сега е фалшив такъв ! Оооохххх ... А пък аз ... нали в петък ме биха в трамвай 12, а от събота имам профил на 'тъпкач' в Tinder ... Та да ви кажа, че още същата вечер - събота, една 20 годишна пу.ка ми написа: "Татенцееее ... а издръжка даваш ли ?" И аз отговорих: " Давам пи-шка с дръжка, без задръжка и ... без издръжка". И тя: "Хахахааа ... еми тогава се ши-бай на Сточната гара в София бе, нещастник !". Егати и лошия начален късмет значи ...
поредното загубено от тръмпагата дело ще е това