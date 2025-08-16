Тръмп: Си обеща, че няма да завзема Тайван, докато съм президент

Китайският лидер Си Дзинпин е обещал на Доналд Тръмп, че няма да завзема Тайван. Поне докато Тръмп е начело на САЩ. Това заяви пред FoxNews американският президент.
Интервюто бе проведено веднага след срещата с руския президент Владимир Путин в Аляска. По традиция Тръмп се похвали с добрите си отношения с руския лидер. И между другото вметна, че Дзинпин му е обещал да не предприема действия.
"Каза ми: Няма да направя такова нещо, докато ти си президент. Отговорих му, че го оценявам. Но той добави: Аз съм търпелив човек. И Китай е търпелива страна", каза Тръмп.
Още по темата:
Напрежението между Китай и Тайван е от години. Китай счита острова за своя територия, макар че от десетилетия няма контрол върху него. Китайската армия редовно провежда обучения близо до Тайван, а пък островът се готви за китайско нахлуване. Наскоро тайвански висши военни заявиха, че се "учим от ситуацията в Украйна".
Наскоро китайското посолство във Вашингтон заяви, че темата за Тайван е "най-важната в отношенията със САЩ".
