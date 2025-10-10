Тръмп сключи с Финландия сделка за 11 ледоразбивача

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие вчера в Белия дом финландския си колега Александер Стуб. Двамата подписаха споразумение за 11 ледоразбивача за Бреговата охрана на САЩ, първите 4 от които ще бъдат произведени в корабостроителници във Финландия, съобщи Ройтерс.

Останалите ще се направят след това в корабостроителници в САЩ с финландско съдействие. Целта е да се засили националната сигурност на САЩ в Арктика, уточни агенцията. Заедно с президента на Финландия на срещата в Овалния кабинет на Белия дом присъстваше и министър-председателят на скандинавската страна Петери Орпо.

Тръмп и Стуб установиха приятелски връзки, откакто републиканецът встъпи в длъжност за втория си президентски мандат на 20 януари тази година. Двамата се срещнаха в имението на американския президент в Мар-а-Лаго, в щата Флорида през март за партия голф, припомня Ройтерс.

Според сайта на Финландското радио и телевизия Юле (Yle.fi) сделката за ледоразбивачите със САЩ е на стойност няколко милиарда долара. Стуб заяви пред Юле, че "Съединените щати обикновено не сключват толкова крупни сделки“. Ройтерс споменава сумата от 6,1 милиарда долара, като цитира неназован служител на Белия дом.

Четири арктически охранителни катера (както е официалното наименование на договорените военни плавателни съдове - Arctic Security Cutters /ASC) ще бъдат конструирани във финландски корабостроителници съгласно официалното писмо за намерение, посочва Юле. По думите на премиера Орпо в резултат от меморандума в двете корабостроителници във Финландия, които ще произведат по два ледоразбивача, ще се отворят между 7000 и 10 000 работни места.

Става въпрос за финландската корабостроителница в Раума – РМС (Rauma Marine Constructions/RMC), и корабостроителницата в столицата Хелзинки, собственост на канадската компания от Квебек "Дейви“ (Davie), посочват Юле и Ройтерс. "Това споразумение означава работни места на надеждата“, каза финландският премиер пред Юле, изтъквайки колко важна е сделката за ледоразбивачите за Финландия, чиято икономика пострада поради руската война в Украйна.

"Меморандумът, подписан във Вашингтон бележи началото на западен корабостроителен проект, какъвто не е виждан от Втората световна война насам“, заяви на свой ред съсобственикът и главен изпълнителен директор на "Дейви“ Джеймс Дейвис, цитиран от Ройтерс.

От конструираните в САЩ 7 арктически охранителни катера 3 ще излязат от корабостроителницата на "Дейви“ в Галвестън, щата Тексас, а останалите ще са дело на компанията "Болингър“ в щата Луизиана, пояснява Ройтерс. Седемте американски ледоразбивача ще бъдат изградени, след като американската брегова охрана усвои финландските, като се използва финландският опит, обърнаха внимание световните агенции.

"Купуваме най-добрите ледоразбивачи в света, Финландия е известна с производството им“, каза Тръмп, седнал до Стуб в Овалния кабинет, посочва Ройтерс. "Други страни имат повече ледоразбивачи от нас. Никой не ги прави като финландците“, добави той.

Финландия е водещият световен производител на ледоразбивачи, като около 80 процента от тези плавателни съдове по света са проектирани от нейни компании, а около 60% от тях са излезли от нейните корабостроителници, съобщи финландското правителство миналата година, припомня Ройтерс. Финландските лидери отдавна настояват за сделки за ледоразбивачи със Съединените щати, но подобни опити са били пресичани от силата на Закона „Джоунс“, който дава приоритет на американския бизнес в морската индустрия, отбелязва световната агенция.

Александер Стуб от своя страна каза, че сключеният вчера договор има "значимо стратегическо решение“. "Всички знаем, че Арктика е стратегически важен регион“, акцентира финландският лидер. В същото време Тръмп заяви, че Съединените щати ще защитят съюзника си в НАТО Финландия, ако руският президент Владимир Путин нареди атака срещу тази съседна на Русия държава. "Аз обаче не мисля, че (Путин) ще го направи“, заяви американският държавен глава. Стуб каза пред Ройтерс, че не вижда в Москва "непосредствена военна заплаха“.

Тръмп постоянно призовава правителството си да осигури 40 нови ледоразбивача, за да се повиши националната сигурност на САЩ в Арктика и да се противодействат на нарастващото влияние на Китай и Русия, припомнят световните агенция. В момента Русия разполага с около 40 ледоразбивача, което дава значително предимство на Путин пред НАТО в Далечния север, подчертава Ройтерс. "Мисля, че хората се събуждат за реалността, че трябва да засилим способностите си за възпиране, така че конфликт (с Русия) да не е възможен“, каза Стуб в интервю след посещението си при Тръмп.

Целта е първият ледоразбивач по американско-финландското споразумение от вчера да бъде пуснат на вода до 2028 г. Полярният флот на бреговата охрана в момента включва само два оперативни арктически катера, заявиха за Ройтерс от Белия дом.

Стуб, който каза, че ще отнесе във Вашингтон "послание от Киев“, коментира и промяната в отношението на Тръмп към Путин. "Всички видяхме, че в отношенията си с Русия той премина от моркова към тоягата“, заяви финландският президент, цитиран от Ройтерс. "Ще видим какво ще реши накрая. Той е много независим човек“, добави държавният глава на скандинавската страна, която има 1340-километрова граница с Русия.

По БТА