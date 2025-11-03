Тръмп смята, че дните на Мадуро като президент на Венецуела са преброени

Американският президент Доналд Тръмп каза, че дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, като в същото време омаловажи възможността за война на САЩ с латиноамериканската страна, съобщи Франс прес.

Американският лидер каза това в интервю за американската телевизия Си Би Ес, излъчено днес.

На въпрос дали дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, американският президент отговори: "Бих казал, че да, мисля, че да".

Тръмп беше попитан и дали САЩ ще влязат във война с Венецуела. "Съмнявам се, не мисля", отговори той.

Кампанията от въздушни удари, провеждана от началото на септември срещу плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, представяна от Вашингтон като борба срещу трафика на наркотици, доведе до ескалация на напрежението в региона, особено с Венецуела. Шестнадесетте известни удара доведоха до смъртта на най-малко 65 души, припомня АФП.