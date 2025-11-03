 Прескочи към основното съдържание
Тръмп смята, че дните на Мадуро като президент на Венецуела са преброени

Николас Мадуро, сн. ЕПА/БГНЕС
Американският президент Доналд Тръмп каза, че дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, като в същото време омаловажи възможността за война на САЩ с латиноамериканската страна, съобщи Франс прес.
 
Американският лидер каза това в интервю за американската телевизия Си Би Ес, излъчено днес.
 
На въпрос дали дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, американският президент отговори: "Бих казал, че да, мисля, че да".
 
Тръмп беше попитан и дали САЩ ще влязат във война с Венецуела. "Съмнявам се, не мисля", отговори той.
 
Кампанията от въздушни удари, провеждана от началото на септември срещу плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, представяна от Вашингтон като борба срещу трафика на наркотици, доведе до ескалация на напрежението в региона, особено с Венецуела. Шестнадесетте известни удара доведоха до смъртта на най-малко 65 души, припомня АФП.
 

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

