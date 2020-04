Тръмп спира имиграцията и изолира все повече САЩ

Американският президент Доналд Тръмп спира временно имиграцията към САЩ заради пандемията, която вече взе повече от 43 000 жертви в страната.

“С оглед на нападението от страна на невидимия враг, както и с оглед на нуждата да бъдат защитени работните места на нашите прекрасни американски граждани, ще подпиша указ за временно спиране на имиграцията към Съединените щати“, написа той в Туитър.

САЩ имат най-големия брой потвърдени случаи на коронавируса в света - над 774 000 инфекции, с 20 000 нови прибавени случая през вчерашния ден.

Икономиката на САЩ е парализирана заради коронавируса, а над 22 милиона американци кандидатстваха за помощи за безработица през последния месец, отбелязва Ройтерс.

През уикенда в няколко щата имаше протести, на които хората пожелаха да се върнат на работа.

Фейсбук съобщи, че е премахнала от платформата си събития в Небраска, Ню Джърси и Калифорния, насърчаващи към протести срещу противоепидемичните мерки, предвиждащи хората да си стоят у дома.

На този фон президентът Доналд Тръмп се придържа към плановете си да започне да вдига частично мерките. По тази линия той е в колизия с някои влиятелни губернатори – демократи, които държат да управляват процеса на местно ниво, каквито конституционни правомощия имат.

Вицепрезидентът Майк Пенс съобщи, че САЩ разполагат с достатъчно тестове, за да могат отделните щати да минат към първата от общо трите фази съгласно плана на Белия дом за възстановяването на нормалния живот.

“Ню Йорк таймс“: Тръмп изолира САЩ от останалия свят

Според вестни “Ню Йорк таймс“ намерението на Тръмп да издаде указ за временно прекратяване на имиграцията в САЩ е знак за неговия по-общ план да изолира страната от останалия свят, пише "Ню Йорк таймс".

