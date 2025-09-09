Тръмп трябва да плати 83 млн. долара на американска журналистка за клевета

Апелативен съд потвърди осъдителна присъда, според която американският президент Доналд Тръмп трябва да плати 83 милиона долара на американската писателка и журналистка Елизабет Джийн Каръл за оклеветяване, предаде БТА.

През 2019 година Елизабет Джийн Каръл (понастоящем на 81 години) обвини Тръмп, че през 1996 година я е изнасилил в пробната на голям магазин в Ню Йорк. Тръмп отхвърли тези обвинения и оклевети журналистката, за което бе осъден и през януари миналата година.

"Присъденото на първа инстанция обезщетение е разумно предвид извънредните и възмутителни факти по този случай", написа съдебният състав на апелативния съд, цитиран от CNN.

Тръмп многократно е казвал, че Каръл "не е негов тип" и е изказвал преположения, че тя е измислила твърденията за сексуално насилие, за да повиши продажбите на книгата си.

"Три от тези нападки дойдоха в рамките на 48 часа след присъдата по делото. Подобни атаки срещу Каръл той предприе и в дните преди този процес", написаха съдиите, добавяйки, че "предвид това извънредно и безпрецедентно поведение", присъденото обезщетение "не е било нито непредвидимо, нито неразумно в сравнение с действителната вреда, която е нанесена.

Съдебните заседатели видяха откъси от видеозапис от 2022 г., в който Тръмп унижава Каръл, наричайки я "лъжкиня" и "болна личност". Съдията позволи да се вземе предвид и коментара на Тръмп, в който той нарича Каръл "луда" по време на телевизионно предаване на CNN само два дни след първото дело.

Съдиите отхвърлиха и опитите на Тръмп да се възползва от президентския си имунитет и го намериха за виновен в клевета, като го осъдиха да плати 83.3 милиона долара наказателни и компенсаторни щети.

Роберта Каплан, адвокат на Каръл, заяви след решението, че с клиентката ѝ очакват с нетърпение края на апелативния процес, "за да възтържествува най-накрая справедливостта".

Правният екип на Тръмп поиска "бързо прекратяване на целия лов на вещици" срещу президента.

"Американският народ подкрепя президента Тръмп в исканията му за незабавно прекратяване на политическото оръжие на нашата съдебна система и бързото прекратяване на целият този лов на вещици, включително финансираната от демократите пародия на измамите на Каръл", заяви в изявление говорител на неговия правни екип.

Тръмп помоли съдебния състав да разгледа искането му адвокатите от Министерството на правосъдието да го представляват във всички бъдещи обжалвания, включително евентуално пред Върховния съд.

Каръл все още не е отговорила на решението, но по-рано тази година публикува книга, озаглавена "Не е мой тип: една жена срещу един президент".