Тръмп твърди, че иранският остров Харг е разбит на пух и прах

Иранският остров Харг, който е енергийният център на Ислямската република, е разбит на пух и прах, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в своя публикация в социалните мрежи, придружена от видеоклип, създаден с изкуствен интелект, съобщи Ройтерс.
Тръмп не предостави други доказателства, че иранският енергиен център е подложен на атака, отбелязва агенцията. Към момента няма отговор на запитвания за коментар от Белият дом и от Министерството на отбраната на САЩ, както и от иранска страна.
"Остров Харг се взривява на пух и прах!!! Президентът Доналд Тръмп“, написа Тръмп лаконично в социалните мрежи.
Агенция Ройтерс посочва, че е успяла да потвърди чрез специален софтуер за откриване на генерирани с изкуствен интелект изображения, че придружаващият публикацията видеоклип, показващ драматични експлозии, най-вероятно е изкуствено генериран.
Атака срещу остров Харг, който обслужваше 90% от иранския износ на петрол преди войната, която започна с американски и израелски удари на 28 февруари, би нарушила сериозно енергийната търговия на Ислямската република и би оказала огромен натиск върху икономиката ѝ.
Публикацията на Тръмп идва в момент, когато напрежението в Ормузкия проток се засили, тъй като САЩ атакуваха ирански пускови установки на остров Ларак, а Иран заяви, че е отвърнал на атаката с удари по американски военни цели в Йордания, отбелязва БТА.
Междувременно иранската новинарска агенция Мехр цитира изявление на Корпуса на гвардейците на Иранската революция, че силите му са свалили американски дрон ЕмКю-9 (MQ-9) над Ормузкия проток.
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