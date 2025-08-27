Тръмп убедил Орбан да не пречи на присъединяването на Украйна към ЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп убеди унгарския премиер Виктор Орбан да се откаже от възраженията си срещу присъединяването на Украйна към Европейския съюз, съобщил дипломатически източник пред Politico. Според него това вече е повлияло на динамиката на обсъждането на въпроса.

Още двама европейски дипломати отбелязали в разговор с изданието, че „задънената улица“ с членството на Киев в ЕС ще бъде преодоляна през следващите месеци, предвид натиска, който се оказва върху Будапеща.

Тръмп провел телефонен разговор с Орбан след срещата в Белия дом с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери на 18 август. Както отбелязаха източници на Bloomberg, Тръмп искал да разбере защо Будапеща блокира присъединяването на Украйна към ЕС. Според събеседниците на агенцията, европейските лидери са поискали от президента на САЩ да използва влиянието си върху Орбан, за да спре да възпрепятства членството на Украйна в ЕС.

Унгария се противопоставя на поканата към Киев в ЕС, защото, както Орбан заяви по-рано, страната няма „ясни граници“, „функционираща икономика“ и „реален суверенитет“, а приемането ѝ в съюза може да доведе до „безкрайна война“. Унгарският премиер предложи Украйна да играе ролята на „буферна държава“ между ЕС и Русия. Орбан също така твърди, че по време на анкета сред гражданите относно членството на Украйна в ЕС 95% от участвалите в нея (2,1 милиона) са били против. В същото време той премълча факта, че броят на анкетираните е само около 29% от общия брой на избирателите в Унгария.

След серия от атаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу газопровода „Дружба“, по който Унгария получава петрол от Русия, Орбан обеща на Киев „дългосрочни последици“. „Зеленски открито заплаши Унгария. Той призна, че те нанасят удар по газопровода „Дружба“, защото не подкрепяме присъединяването им към Европейския съюз. Това за пореден път доказва, че унгарците са взели правилното решение“, отбеляза унгарският премиер. Той добави, че „с помощта на изнудване, експлозии и заплахи“ Киев няма да може да си осигури място в ЕС.

Преди това Будапеща многократно блокира европейски инициативи, насочени към подкрепа на Украйна, както и санкции срещу Русия.