Тръмп увеличава митата за Канада с още 10 процента

Американският президент Доналд Тръмп обяви снощи, че увеличава митата за вноса на канадски стоки в САЩ с още 10 процента "над това, което те плащат сега", предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
Това се случва само два дни, след като държавният глава прекрати търговските преговори с Отава.
Тръмп обяви новите мита в публикация в своята социална мрежа "Трут Соушъл". Причината за действията му е това, което той нарече "измамна реклама", припомня Ройтерс. В нея има запис на покойния президент на САЩ Роналд Рейгън, който се изказва негативно за митата.
Премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви по-рано тази седмица, че рекламата с антитарифно послание е привлякла вниманието на Тръмп. Рекламата показваше как Рейгън, който е републиканец, критикува митата върху чуждестранни стоки, като казва, че те са "икономическо бедствие" - водят до загуба на работни места и търговски войни.
Министър-председателят на Канада Марк Карни заяви в петък, че Канада е готова да възобнови търговските преговори със САЩ.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
