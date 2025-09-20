Тръмп въведе 100 хиляди долара такса при виза за високо квалифицирани работници

Американският президент Доналд Тръмп подписа указ, с който въвежда такса от 100 хиляди долара за кандидатстващите за виза по програмата за високо квалифицирани чуждестранни работници, предаде Ройтерс.

Тръмп наложи таксата за широко използваната визова програма H-1B, ход, който драстично ще увеличи цената на визите, силно желани от някои от най-големите американски компании, които се стремят да привлекат квалифицирани работници от чужбина.

"Имаме нужда от работници, от страхотни работници и така ще сме сигурни, че ще ги получим", каза Тръмп

Президентът също така представи визова програма "Златна карта на Тръмп" - където на цената от 1 милион долара физически лица могат да получат местожителство в САЩ.

Фирмите могат да купуват разрешения за пребиваване за 2 милиона долара на служител, докато нова карта от платинено ниво, която ще бъде издадена скоро, ще струва 5 милиона долара и ще позволи на притежателя да идва в САЩ до 270 дни в годината, без да подлежи на данъци в САЩ върху доходи извън страната.