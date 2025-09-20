Тръмп въведе 100 хиляди долара такса при виза за високо квалифицирани работници

Американският президент Доналд Тръмп подписа указ, с който въвежда такса от 100 хиляди долара за кандидатстващите за виза по програмата за високо квалифицирани чуждестранни работници, предаде Ройтерс.
Тръмп наложи таксата за широко използваната визова програма H-1B, ход, който драстично ще увеличи цената на визите, силно желани от някои от най-големите американски компании, които се стремят да привлекат квалифицирани работници от чужбина.
"Имаме нужда от работници, от страхотни работници и така ще сме сигурни, че ще ги получим", каза Тръмп
Президентът също така представи визова програма "Златна карта на Тръмп" - където на цената от 1 милион долара физически лица могат да получат местожителство в САЩ.
Фирмите могат да купуват разрешения за пребиваване за 2 милиона долара на служител, докато нова карта от платинено ниво, която ще бъде издадена скоро, ще струва 5 милиона долара и ще позволи на притежателя да идва в САЩ до 270 дни в годината, без да подлежи на данъци в САЩ върху доходи извън страната.
Всички реват за висококвалифицирани кадри, Тръмп обаче се чуди как да ги отблъсне. Всички се чудят как да сключат споразумения за търговия без мита, но Тръмп точно обратното.
Ефектите от такава малоумна политика ще светнат доста бързо.
Кажете, че е първоаприлска шега??!! А иначе, обикновено хората на умствения труд нямат такива пари, а американските работодатели едва ли ще платят такива суми за специалист, който може да не оправдае очакванията им. Кой може да плати подобни суми, особено 1 милион долара?Всички, корумпирани държавни служители, бандити, наркотрафиканти, мафиоти и подобная сволочь. Хаирлия да са на Шарената Тиква!
Трябват му само простаци!
Плащаш - получаваш! И никакви трудности! Това е най-любимият стил на мафията!
Бахти "евтиния" търгаш, грандиозно ми става от всяка подобна негова тъпотия
Оранжевият павиан няма да проумее до края на мизерния си живот, че мухи на оцет не се ловят.
Тоя малоумник ще ги върне 50 години назад. Ебacи лумпена оранжев!
Благодарим на Доналд Тръмп, че съсипва държавата си и спомага да не изтичат мозъци натам!