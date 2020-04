Тръмп vs. губернаторите и медиите: "Аз имам пълната власт"

Президентът Доналд Тръмп обяви, че разполага с "пълна власт" при управлението на мерките срещу пандемията, влизайки в сблъсък с някои губернатори и юридически експерти.

Във войнстваща пресконференция Тръмп нападна медиите за критиките срещу него и се обяви срещу плановете на някои губернатори да действат самостоятелно и да разхлабят мерките.

Въпреки твърденията на Тръмп според конституцията на САЩ местната власт поддържа обществения ред и безопасността.

На Източното крайбрежие - Ню Йорк, Ню Джърси, Кънектикът, Пенсилвания, Делауер, Роуд Айлънд и Масачузетс, се обединиха, за да разхлабят мерките. На Запад подобно поведение предприеха Калифорния, Вашингтон и Орегон.

"Когато някой е президент на Съединените щати, той има пълна власт. Така стоят нещата. . . Губернаторите знаят това", каза Тръмп.

"Имаме конституция. Нямаме крал", реагира губернаторът на щата Ню Йорк, демократът Андрю Куомо.

At the same time, we need to look forward. We need a consistent approach for moving our states out of this crisis, when that day comes. I’m grateful for the partnership of @NYGovCuomo @GovMurphy @GovernorTomWolf @GovNedLamont & @GovRaimondo.

More info: https://t.co/jw8KuLYohh pic.twitter.com/ecZiLJISby