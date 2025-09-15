Тръмп за първи път нарече Русия агресор

Доналд Тръмп многократно е избягвал директно да обвинява Русия за започването и воденето на войната в Украйна. Той обяснява мекотата си с факта, че трябва да преговаря за мир с Москва, а в такава ситуация твърдите изявления и допълнителните санкции щели само да му попречат да постигне тази цел. Но сега най-накрая думата „агресор“ се чу от устата му за първи път, отбелязва Politico

В разговор с репортери в неделя Тръмп говори за загубите на руски и украински войски в продължаващата конфронтация: „Осем хиляди войници загинаха тази седмица, и от двете страни. Малко повече от Русия, но когато си агресор, губиш повече.“

Реториката на Белия дом се промени значително след идването на администрацията на Тръмп. Например, през февруари Съединените щати отказаха да подкрепят резолюция на ООН и изявление на Г-7, в които Русия беше осъдена за нахлуването в Украйна и наречена агресор.

През пролетта Тръмп направи няколко изявления, сякаш Украйна е виновна за войната. Например, той каза: „Не можеш да започнеш война срещу някой, който е 20 пъти по-голям от теб, и след това да се надяваш, че някой ще ти даде няколко ракети.“

Но напоследък Тръмп показва нарастващо недоволство от отказа на Владимир Путин да преговаря за прекратяване на военните действия. Нещо повече, армията на Путин дори увеличава ударите срещу Украйна, когато президентите на САЩ и Русия общуват помежду си, когато западните страни се съгласяват да увеличат подкрепата си за Киев, както и по време на други важни събития, като например преговорите в Истанбул миналата пролет.

Тръмп обаче все още не е затегнал санкциите срещу Русия. Той започна да изисква Европейският съюз да спре да купува руски енергийни ресурси (въпреки че на практика само Унгария, чийто лидер Виктор Орбан многократно е подкрепял Тръмп и е пречил на ЕС да се бори с руската агресия, и Словакия правят това). След като няколко пъти не направи нищо, когато Путин не се съобрази с поставяните му от него крайни срокове за прекратяване на бойните действия, Тръмп каза , че е готов да наложи 50-100% тарифи на страните, които купуват руски петрол, но едва след като и ЕС го направи.

Преди два дни пък Тръмп призова страните членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия. В писмо до държавите от алианса той написа: "Ще наложа големи санкции на Русия, когато останалите страни от НАТО се съгласят на това и започнат да го правят, и когато страните от НАТО спрат да купуват руски петрол". Големият проблем в случая е, че освен Унгария и Словакия сред страните в НАТО руски петрол купува и Турция. При това тя е трета в света по този показател след Китай и Индия.

Снощи пък президентът на САЩ повтори, че е готов да наложи санкции на Русия, но Европа трябва да действа по начин, който е съизмерим с този на Съединените щати, съобщи Ройтерс.

"Европа купува петрол от Русия. Не искам да купуват петрол“, заяви Тръмп.

"А санкциите, които налагат, не са достатъчно строги. Аз съм готов да наложа санкции, но те ще трябва да засилят своите санкции, за да бъдат съизмерими с моите“, добави американският президент.