Тръмп заплаши да изпрати войски и в Балтимор

Доналд Тръмп заплаши да изпрати войски в най-големия град на Мериленд - Балтимор, след като той и губернаторът-демократ на щата Уес Мур си размениха коментари в социалните медии заради начина, по който американският президент описа престъпността в града.
В публикация в социалната си мрежа "Трут Сошъл“ Доналд Тръмп заяви, че Балтимор е "извън контрол“ и е "залят от престъпност“.
Написаното от президента на САЩ беше в отговор на поканата на губернатора на Мериленд Уес Мур през следващия месец да се присъедини към градската управа и да се разходи по улиците на града, за да обсъдят заедно обществената безопасност. Тръмп написа още, че "Мур трябва да почисти тази криминална катастрофа“, преди да обмисли да се присъедини към него на разходка из Балтимор.
Президентът добави, че ако губернаторът се нуждае от помощ за осигуряване на безопасността на града, "ще изпрати войските“. В отговор губернаторът се похвали, че Балтимор има най-ниския процент убийства за последните 50 години. Тръмп също така заяви, че може да преразгледа федералното финансиране за възстановяване на моста "Франсис Скот Кий“, който се срути през миналата година, след като товарен кораб се удари в един от опорните му пилони, съобщи БНР.
Спорът между двамата дойде, след като след разполагането на гвардията в столицата Вашингтон за справяне с престъпността Доналд Тръмп заяви, че може да предприеме същите действия и в други градове.
На този фон стана ясно, че някои части на американската Национална гвардия са започнали да патрулират в столицата Вашингтон с огнестрелно оръжие, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на източник от министерството на отбраната на САЩ.
Агенцията уточнява, че това е станало по указание на президента Доналд Тръмп, и коментира, че става въпрос за ескалация в разгръщането на военните във федералната столица.
На 11 август Тръмп обяви, че поставя полицията във Вашингтон под контрола на федералните власти, и разпореди в столицата да бъдат разположени части на Националната гвардия с аргумента, че "градът е нападнат от престъпни банди“.
Източникът от Пентагона е уточнил, че някои части на Националната гвардия ще носят пистолети, а други – дългоцевно оръжие. Той е казал, че всички въоръжени части са обучени и действат според стриктни правила за употреба на сила.
Фотограф на АП е видял в неделя пред гара Юниън Стейшън във Вашингтон военнослужещи от Националната гвардия на Южна Каролина с пистолети, отбелязва БТА.
Междувременно американският президент даде да се разбере, че обмисля изпращането на Националната гвардия и в други градове, които са под управлението на Демократическата партия, включително Балтимор, Чикаго и Ню Йорк.
Вместо да спре войните по света Тръмп ще разпали гражданска война в САЩ. Нещо като епизод от “Idiots at work”.
Да ги изпрати в Украйна този Тръмпанарин! ;)
Туй Прекрасно нещо ще свърши по много грозен начин...
Масовки с участие на военни за пред MAGA-откачалкити, защото, военните познават местните банди, местните нарко-канали, информаторите, полицаите под прикритие и т.н....
В ЛА армията се оттегли и остави местните банди напикани от страх....
Сега е ред на Вашингтон, Ню Йорк, скоро Балтимор и др. градове...
Но Прекрасния започна една война, която никога няма да спечели - с артистичния свят...
И не е само Робърт Де Ниро, който публично го нарича …
иди.от, и не е само Тейлър Суифт, която пред микрофоните на Супербол нарече "некадърност, мразя я"...
По ТВ вървят доста подигравателни скечове и ситкоми, доста карикатуристи го "харесаха" като персонаж, а и Холивуд някой ден ще го увековечи със сигурност...
Онзи ден Белия дом (!) с официално изявление подхваща и музиканти - Джак Уайт, защото: "(Овалния кабинет)..станал е вулгарна, позлатена, пошла съблекалнята на борец.." и "(Прекрасния)...постигнал е значението на филма "Идиокрация"...
Ако Путин беше въвел военно положение в руските градове тука щеше да има оргия от радост. Ако си научен да вземаш пари без да работиш от демократите марксисти отучването става много трудно.
Докато автократите осигуряват мир и благоденствие, нали. Или бъркам?
ДемокраДите и тук и там преднамерено и злонамерено създават прекрасни условия за всякаква либерална престъпност. От битовата, през корпоративната до управленската!