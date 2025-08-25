Тръмп заплаши да изпрати войски и в Балтимор

Доналд Тръмп заплаши да изпрати войски в най-големия град на Мериленд - Балтимор, след като той и губернаторът-демократ на щата Уес Мур си размениха коментари в социалните медии заради начина, по който американският президент описа престъпността в града.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Сошъл“ Доналд Тръмп заяви, че Балтимор е "извън контрол“ и е "залят от престъпност“.

Написаното от президента на САЩ беше в отговор на поканата на губернатора на Мериленд Уес Мур през следващия месец да се присъедини към градската управа и да се разходи по улиците на града, за да обсъдят заедно обществената безопасност. Тръмп написа още, че "Мур трябва да почисти тази криминална катастрофа“, преди да обмисли да се присъедини към него на разходка из Балтимор.

Президентът добави, че ако губернаторът се нуждае от помощ за осигуряване на безопасността на града, "ще изпрати войските“. В отговор губернаторът се похвали, че Балтимор има най-ниския процент убийства за последните 50 години. Тръмп също така заяви, че може да преразгледа федералното финансиране за възстановяване на моста "Франсис Скот Кий“, който се срути през миналата година, след като товарен кораб се удари в един от опорните му пилони, съобщи БНР.

Спорът между двамата дойде, след като след разполагането на гвардията в столицата Вашингтон за справяне с престъпността Доналд Тръмп заяви, че може да предприеме същите действия и в други градове.

На този фон стана ясно, че някои части на американската Национална гвардия са започнали да патрулират в столицата Вашингтон с огнестрелно оръжие, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на източник от министерството на отбраната на САЩ.