Тръмп заплаши да остави Ню Йорк без федерални средства, ако избере кмет "комунист"

Жителите на Ню Йорк избират нов кмет днес. Фаворит е Зохран Мамдани, чиято победа ще е историческа. Млад, харизматичен и ляв - кандидатът на Демократическата партия Зохран Мамдани води в проучванията. 34-годишният син на индийски емигранти, роден в Уганда, може да стане най-младият кмет на "Голямата ябълка" от над 100 години насам и първият мюсюлманин.

Мамдани е критикуван заради своята неопитност в политиката, но мобилизира младите избиратели с прогресивните си идеи за социални придобивки финансирани с по-високи данъци за милионерите и корпорациите.

Така нареченият "лош демократ", когото Тръмп изненадващо подкрепи, е Андрю Куомо, който се кандидатира като независим и е втори в проучванията. Куомо беше губернатор на щата Ню Йорк в продължение на 10 години преди да се оттегли през 2021 година заради скандал със сексуален тормоз.

Трети в проучванията е кандидатът на Републиканската партия - 71-годишният активист и дългогодишен радиоводещ Къртис Слиуа. Той отхвърли призивите да се откаже и оставайки в надпреварата намалява шансовете на Куомо. В телевизионен дебат Слиуа каза, че автобиографията на Мамдани се събира на коктейлна салфетка, а провалите на Куомо могат да напълнят училищна библиотека.

Същевременно се провеждат и избори за губернатори на Вирджиния и Ню Джърси, които ще са по-точен барометър за политическите настроения 10 месеца след началото на президентския мандат на Доналд Тръмп.

Заплахите на Тръмп

В навечерието на предизвикващите сериозен интерес в страната и по света избори за кмет на Ню Йорк президентът на САЩ отправи заплаха към избирателите - спрете Зохран Мамдани или ще си платите, пише вестник "Гардиън".

"Ако кандидатът комунист Зохран Мамдани спечели изборите за кмет на Ню Йорк, е много малко вероятно да отпусна федерални средства, освен минимално необходимите, за моя любим първи дом", се казва в публикация на Тръмп в "Трут соушъл".

Според него Ню Йорк ще бъде “тотална икономичека катастрофа, ако Мамдани спечели”.

“Неговите принципи са тествани повече от хиляда години и нито веднъж не са били успешни. Бих предпочел да видя демократ, който е имал успех, да спечели, отколкото комунист без опит и пълен провал", написа още Тръмп.

Мамдани отхвърли заплахата. "Виждали сме многократно, че най-добрият начин да отговорим на Доналд Тръмп и да победим този вид заплахи е да се изправим и да се борим", коментира Зохран Мамдани.

В рамките на само няколко месеца Мамдани се превърна от неизвестен никому кандидат във фаворит за кметския пост, пише вестник "Телеграф".

Как Мамдани се превърна във фаворит

Той нахлу на политическата сцена по-рано тази година с широка усмивка и комбинация от популярни видеоклипове в социалните медии и запомнящи се предизборни обещания, посочва британският всекидневник.

Неговите обещания за супермаркети, управлявани от града, замразяване на наемите и безплатна грижа за децата, финансирана чрез увеличение на данъците за богатите, накараха паникьосани милиардери да се надпреварват да осигуряват финансова подкрепа на основния му съперник - Андрю Куомо, коментира изданието.

Въпреки че Тръмп се опита чрез заплахите си да помогне на Куомо, няма съмнение, че ако Мамдани спечели, той би бил полезен политически опонент за Републиканската партия, посочва "Телеграф".

Влизането на президента в политически спор с кандидата за кмет е от полза и за двамата политици, пише вестник "Вашингтон пост". Тръмп се опитва да превърне Мамдани в олицетворението на екстремистката лява опозиция, докато обещанията на Мамдани да се противопостави на Тръмп му помагат да обедини скептично настроените към него демократи от дясното крило на партията срещу общия враг, отбелязва изданието.

В политическите траектории на Тръмп и Мамдани има някои поразителни паралели, посочва "Вашингтон пост". И двамата са нюйоркчани, които се кандидатираха, въпреки че собствените им партийни елити смятаха кандидатурите им за несериозни. И двамата са умели в комуникацията, като се възползват от социалните медии, за да разпространяват посланията си. Техните поддръжници ги смятат за необичайни и автентични фигури в един политически пейзаж, доминиран от фокус групи и опорни точки, обобщава американското столично издание.

Един от най-забележителните аспекти на политическия успех на Мамдани е, че избирателите знаят точно какво получават, пише вестник "Ню Йорк таймс".

На нюйоркчани многократно им бе напомняно за радикалните политически позиции на Мамдани, коментира изданието. Той не се притеснява да се нарича социалист и да призовава за значително по-високи данъци и значително разширяване на правомощията на местните власти да регулират пазара на жилищата, посочва "Ню Йорк таймс".

Поддръжниците на свободния пазар не успяват да изложат достатъчно ясно аргументите си срещу идеите му и един евентуален успех на Мамдани би бил предупреждение към подкрепящите бизнеса демократи, че са загубили връзка с редовите поддръжници на партията, пише вестникът.

За най-ентусиазираните поддръжници на Мамдани младежката му енергия и обещанията му за безплатни автобуси и замразяване на наемите са особено привлекателни, заключава "Ню Йорк таймс".