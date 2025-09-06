Тръмп заплаши ЕС с по-високи мита заради глобата за Google

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Европейския съюз с по-високи мита заради "несправедливата" глоба от 2,95 млрд. Евро, която Европейската комисия наложи на Google в петък, предаде CNN.

Глобата беше наложена за антиконкурентни практики в доходоносния си бизнес с рекламни технологии. Това е четвъртото наказание в десетгодишната борба на компанията с регулаторите на конкуренцията в ЕС.

Тръмп разкритикува глобата чрез публикация в социалната си мрежа Truth Social, заявявайки, че средствата, които Google ще бъде принудена да плати, " биха отишли ​​за американски инвестиции и работни места".

"Това е в допълнение към многото други глоби и данъци, наложени срещу Google и други американски технологични компании, по-специално. Много несправедливо и американските данъкоплатци няма да го търпят", написа още Тръмп.

Американският президент заплаши, че администрацията му може да започне разследване по раздел 301 срещу ЕС в отговор, процедурна мярка, която може да доведе до ответни мита. Това би могло да нанесе голям удар на ЕС, който през лятото постигна противоречива търговска рамка със Съединените щати.

Въпреки че 27-те членове на блока гласуваха в подкрепа на рамката, много европейски лидери оттогава се оплакват от нея, а дългосрочното търговско споразумение между Съединените щати далеч не е сигурно.

Глобата срещу Google беше отложена веднъж в понеделник именно заради опасения, че сделката за митата може да пострада. Но в края на седмицата тя стана факт, въпреки предварителните заплахи на американския президент.

"Google също така е платила в миналото 13 милиарда долара за неверни твърдения и такси на обща стойност 16,5 милиарда долара. Що за лудост е това? Европейският съюз трябва да спре тази практика срещу американски компании незабавно”, написа още Тръмп.

Според ЕК собствеността на Google върху различни части от екосистемата за цифрови реклами, включително софтуера, който рекламодателите и издателите използват за закупуване на онлайн реклами, създава "вродени конфликти на интереси”.

"Google сега трябва да предложи сериозно решение за справяне с конфликтите на интереси, и ако не успее да го направи, няма да се поколебаем да наложим строги мерки", заяви в петък еврокомисарят по конкуренцията Тереза Рибера.

Google ще оспорва решението в съда



Технологичната компания критикува решението на ЕК и обяви, че ще го оспорва в съда.

"Решението на Европейската комисия относно нашите рекламни технологични услуги е погрешно и ще го обжалваме. То налага неоправдана глоба и изисква промени, които ще навредят на хиляди европейски предприятия, като ще затруднят печеленето на пари“, заяви в изявление вицепрезидентът и глобален ръководител на регулаторните въпроси на Google Лий-Ан Мълхоланд.

По думите ѝ няма нищо "антиконкурентно в предоставянето на услуги за купувачи и продавачи на реклами", а в услугите на компанията имало повече алтернативи от всякога.

Това не е най-голямата глоба налагана на компанията. През 2018 г. ѝ е наложена глоба за 4.3 млрд. евро. През 2017 г. пък плаща 2.42 млрд. евро, а през 2019 г. и още 1.5 млрд. евро.