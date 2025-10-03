Тръмп заплаши "Хамас" с "АД", ако не приеме плана му за Газа

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп даде нов краен срок на "Хамас" да се съгласи с неговия мирен план и да сложи край на войната с Израел.
Тръмп предупреди, че това е „последният шанс“ да се осигури сделка, заявявайки, че в противен случай „цял АД, какъвто никой не е виждал досега, ще избухне срещу Хамас“. В публикацията си в Truth Social той каза, че "Хамас" има краен срок в неделя - 18:00 ч. EDT, което е 1:00 ч. сутринта в понеделник в Израел и ивицата Газа.
По-рано тази седмица Тръмп представи 20-точков план за прекратяване на войната между Израел и "Хамас" и възстановяване на ивицата Газа. Първата част е прекратяване на огъня между Израел и Хамас, като определената от САЩ терористична група предаде заложниците, които е отвлякла от Израел по време на атаката си на 7 октомври 2023 г., включително 20-те все още живи и телата на 28 други.
Египетски и катарски служители предадоха плана на "Хамас" за преглед и екстремистката групировка планира да отговори "положително", каза източник, запознат с преговорите, пред The Times of Israel.
Но Би Би Си съобщава, че военен командир на "Хамас" в Газа е посочил, че не е съгласен с новия план.
В него "Хамас" е призована да сложи оръжия, да напусне ивицата Газа и да се откаже от всякаква роля в бъдещо правителство в Газа. Ако бъде постигнато прекратяване на огъня, се очаква хуманитарна помощ да нахлуе в ивицата, за да облекчи смазващата хуманитарна криза, причинена от войната на Израел. В определени части на територията върлува глад.
Тръмп заяви, че дори "Хамас" да не се съгласи, планът му за реформиране и възстановяване на Газа може да продължи напред, като международни стабилизационни сили поемат сигурността в райони, определени като "свободни от терор" от израелската армия.
Израел вече провежда военни операции в град Газа и ако Хамас откаже прекратяването на огъня, това ще позволи на Израел да продължи напред с разширяването на операциите си.
"ЩЕ ИМА МИР В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!“, написа Тръмп.
