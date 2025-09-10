Тръмп засилва контрола върху рекламата на лекарства и онлайн продажбата им

Администрацията на Доналд Тръмп обяви поредица от мерки за затягане на контрола върху фармацевтичната реклама, насочена директно към потребителите. Основен мотив е да се ограничат подвеждащите послания и да се увеличи прозрачността относно рисковете при употреба на лекарства, съобщи телевизионният канал Си Би Ес.

Президентът подписа изпълнителна заповед във вторник за засилване на контрола върху онлайн аптеките, които според твърденията нарушават разпоредбите на Агенцията по храните и лекарствата (FDA), изискващи от тях да посочват потенциалните вреди и странични ефекти на всяко рекламирано лекарство.

Меморандумът възлага на FDA и на министъра на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши да "гарантират прозрачност и точност в рекламата на лекарства по рецепта, насочена директно към потребителите", включително чрез оповестяване на рисковете.

Белият дом съобщи, че се изпращат около 100 писма за преустановяване и отказ до фармацевтични компании и онлайн аптеки, които според администрацията нарушават правилата на Агенцията по храните и лекарствата. Допълнително се разпращат "хиляди" предупредителни писма, целящи да принудят компаниите да премахнат или коригират подвеждащи реклами.

Закриване на "вратички" и нови правила за прозрачност

От 1997 г. съществуваше нормативна вратичка, позволяваща на компаниите да заобикалят изискването за пълна информация за рисковете, като насочват потребителите към уебсайтове или телефонни линии. Според FDA това е довело до прикриване на критични рискове за безопасността и до засилена неправомерна употреба на лекарства. Администрацията закрива тази практика, като вече ще се изисква пълни предупреждения за безопасност да присъстват във всяка реклама.

"Фармацевтичните реклами пристрастиха тази страна към лекарства по рецепта", заяви министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши.

"Ще прекратим този поток от заблуда и ще изискаме от фармацевтичните компании да разкриват всички критични факти за безопасността в своите реклами. Само радикална прозрачност може да прекъсне цикъла на свръхмедикализация, който подхранва епидемията от хронични заболявания в Америка", каза още министърът.

Министерството на здравеопазването и социалните услуги и агенцията по лекарствата обявяват, че вече ще се изисква пълни предупреждения за безопасност да присъстват във всяка реклама, без изключения. Закрива се вратичката от 1997 г., която позволяваше критична информация да бъде скривана в бележки под линия или да се прехвърля към външни източници

Случаят с рекламите и социалните мрежи

Като пример за слаб контрол се посочва реклама на компанията Hims & Hers по време на Супербоул, която представи версия на лекарство за отслабване, но без да включи задължителните предупреждения за безопасност. Случаят предизвика реакция на сенатори от Демократическата и Републиканската партия, които поискаха FDA да направи разследване.

Администрацията също така обръща внимание на ролята на инфлуенсърите в социалните мрежи. Според проучване, цитирано от високопоставен представител, едва една трета от тях посочват потенциалните рискове и странични ефекти на продуктите, които рекламират.

Как ще реагират фармацевтичните компании

Анализатори отбелязват, че администрацията не разполага с правомощие да забрани рекламата на лекарства. Вместо това се прилага стратегия на "смърт чрез прозрачност и регулации", която може да срещне сериозни правни предизвикателства.

Мерките вероятно ще увеличат продължителността на рекламите и разходите на компаниите, които ще трябва да избират дали да обжалват в съда и да рискуват ответни действия от администрацията, например в преговорите за цените на лекарства по Medicare.

Нова закана за ваксините

В отговор на въпроси за докладването на увреждания от ваксини, Кенеди заяви, че системата ще бъде променена: "Уврежданията от ваксини ще бъдат докладвани. Те ще бъдат изследвани. Хората, които страдат от тях, няма да бъдат пренебрегвани, маргинализирани или демонизирани. Те ще бъдат изслушани и ще научим всичко възможно за тях, за да подобрим безопасността на тези продукти", обеща Кенеди-младши.