Тръмп заяви, че е провел "страхотна среща“ със Си Цзинпин, обяви го за страхотен приятел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел "страхотна среща“ с китайския президент Си Цзинпин, предаде Ройтерс.
Тръмп направи изявлението пред журналисти в отговор на техни въпроси, преди двамата лидери да се качат на хеликоптера "Марин Уан“ на територията на Белия дом за кратка обиколка с него.
Тръмп прие в Белия дом Си, докато първите дами на САЩ и на Китай имаха отделна програма във Вашингтон.
Въпреки че Тръмп има редица сложни въпроси за обсъждане с президента на най-големия икономически съперник на САЩ, той постави акцент върху дългогодишните си отношения със Си преди началото на официалните разговори между двете страни в Белия дом.
"От времето, когато бях избран за първи път за президент на САЩ през 2016 г., президентът Си и аз изградихме приятелство - всъщност едно наистина страхотно приятелство, основано на взаимно уважение и на жизненоважните интереси на нашите народи", заяви Тръмп.
На свой ред Си Цзинпин призова за запазване на безконфликтна позиция между Пекин и Вашингтон.
"Китай и САЩ трябва да се придържат към линия на поведение, при която да избягват всякакъв конфликт и конфронтация помежду им и нашите две армии трябва да поддържат регулярен диалог и да подобрят механизмите за комуникация и превенция на кризите“, каза Си.
Тръмп каза, че ще обсъди със Си "горещи досиета“ като например сигурността, технологиите и изкуствения интелект, който той нарича от няколко дни "суперинтелект“, предадоха световните агенции.
На свой ред Си каза, че САЩ и Китай имат отговорността да развиват един ИИ, който да остане под човешки контрол и който да продължи да бъде в услуга на човечеството.
"Китай и САЩ са нации, които са на първи план в областта на ИИ. Ние разполагаме със способността и отговорността да следим това изобретение да остане винаги под човешки контрол и да служи за добруването на народите“, заяви Си.
Китайският лидер също така съобщи, че двойка гигантски панди, емблематично животно на китайската дипломация, ще пристигнат след няколко дни в зоопарка на Атланта в САЩ, предадоха световните агенции.
"Гиганската панда винаги е била символ на приятелството между Китай и САЩ. След няколко дни двете панди – Пън Пън и Фу Шуан – ще пристигнат в новото си жилище в зоопарка в Атланта и ще се запознаят с американската общественост“, допълни Си.
Този трансфер на панди беше официализиран още през април, но точна дата на пристигането на двойката не беше съобщена тогава.
Според китайската агенция Синхуа в хода на разговора Си е призовал САЩ и Иран да разрешат различията си възможно най-скоро по пътя на преговорите. Китайският лидер също така е призовал Тръмп да прояви предпазливост по тайванския въпрос, според същия източник.
По-рано Доналд Тръмп посрещна китайския държавен глава с прелитане на военни самолети и 30-метров червен килим във военновъздушната база "Андрюс"" край Вашингтон.
Необичайният жест, който не се е случвал от 60 години, постави началото на тридневното държавно посещение на Си в САЩ.
Тръмп чакаше китайския президент на военната база, а не в Белия дом, което бе оценено от световните наблюдатели като безпрецедентен жест на уважение, отбелязват агенциите.
В церемонията по посрещането участва и военният оркестър на американските Военновъздушни сили, който премина по пистата, докато наоколо се развява американски и китайски знамена.
Сн. ЕПА/БГНЕС
Тръмп и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха Си и съпругата му Пън Лиюен на червения килим след слизането им от самолета. Китайският държавен глава не организира подобно посрещане на летището при посещението на Тръмп в Пекин през май.
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Лидерът на Китайската комунистическа партия пристигна със самолет на Air China . Почетният караул се строи от двете страни на червения килим, а до самолета пристигнаха две лимузини.
Си и Пън слязоха от самолета и двете президентски двойки си стиснаха ръцете. След кратък разговор те преминаха заедно по червения килим и позираха за снимки.
Два стратегически бомбардировача B-1 прелетяха над базата, докато военният оркестър изпълняваше американския национален химн. Свръхзвуковите самолети са ключова част от бойния арсенал на САЩ.
След размяната на любезности двете двойки отпътуваха с отделни автомобили за Вашингтон.
Сн. ЕПА/БГНЕС
Личното посрещане на чуждестранен лидер на летището край Вашингтон е рядък жест от страна на американски президент. За последно това се е случвало през 1962 г., когато Джон Кенеди посреща британския премиер Харолд Макмилан.
Преди малко повече от години Тръмп посрещна на червен килим и президента на Русия Владимир Путин. Тогава американският президент очакваше руския си колега с червен килим на военната база край град Анкоридж в Аляска.
Тръмп определи посрещането на Си като "страхотно“ и заяви, че според него китайската делегация го е оценила.
Визитата, която е от особено значение за отношенията между двете страни, е първото посещение на Си във Вашингтон от 2015 г. насам.
Тридневното посещение продължава в четвъртък с официална церемония в Белия дом, която ще включва военни демонстрации и въздушен парад. Предвидени са разговори между Тръмп и Си, както и държавен банкет. В петък двете президентски двойки ще пият чай в Белия дом, след което ще посетят Националния архив във Вашингтон.
Сред основните теми се очаква да бъдат изкуственият интелект, войната в Иран, Тайван и удължаването на търговското примирие между САЩ и Китай.
Посещението идва на фона на новината, че САЩ и Китай ще удължат търговското си примирие до януари.
"Така двете страни си дават шанс за постигане на по-голяма търговска сделка", заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт.
Споразумението, по силата на което Тръмп намали митата върху част от китайските стоки в замяна на облекчаване от страна на Си на ограниченията върху редкоземните елементи, трябваше да изтече на 10 ноември.
След среща с китайския вицепремиер Хъ Лифън Бесънт заяви, че двамата са обсъдили и възможността в бъдеще да бъде постигнато по-съществено търговско споразумение между двете държави.
Първата дама Мелания Тръмп пък обяви, че е участвала активно в изготвянето на програмата на посещението. Пред Fox News тя каза, че Тръмп е решил лично да посрещне Си на летището, „защото двамата имат прекрасни отношения“.
Си е придружаван от Цай Ци – член на Постоянния комитет на Политбюро на Китайската комунистическа партия, смятан за един от най-близките му сътрудници, както и от вицепремиера Хъ Лифън, външния министър Ван И и други представители на Пекин.
"Великото възраждане на китайската нация и превръщането на Америка отново във велика държава могат напълно да съществуват едновременно, да се подкрепят взаимно и да бъдат от полза за света“, заяви Си, цитиран от Би Би Си. Той изрази увереност, че посещението ще "даде ползотворни резултати".
Не е ясно дали представители на бизнеса също са пристигнали в САЩ. Присъствието на китайски компании в САЩ би могло да повдигне въпроси около бизнес практиките на Пекин, държавните субсидии и свръхкапацитета на китайската икономика.
При посещението на Тръмп в Пекин през май той беше придружаван от ръководители на някои от най-големите американски технологични компании, сред които Тим Кук от Apple, Илон Мъск от Tesla и Дженсън Хуанг от Nvidia.
Би Би си съобщава, че ръководители на американски компании в областта на изкуствения интелект се очаква да присъстват на официалната държавна вечеря в четвъртък
Въпреки широкия дневен ред очакванията за голям пробив в отношенията между Вашингтон и Пекин остават ограничени. Анализатори определят срещата по-скоро като опит за запазване на относителната стабилност между двете страни въпреки продължаващото им икономическо и геополитическо съперничество.
Пищното посрещане на Си предизвика и критики сред част от републиканците в Конгреса. Сенаторът Роджър Уикър, председател на Комисията по въоръжените сили на Сената, отправи остри критики към китайския лидер и към демонстрираното от американската администрация отношение към него.
В навечерието на срещата между Тръмп и Си правителството на Тайван благодари на САЩ за подкрепата им.
Китай смята демократично управлявания остров Тайван за своя територия, и преди ден отново подчерта, че този въпрос е "червена линия", която Вашингтон не трябва да пресича.
Посещението е третата среща между Тръмп и Си, откакто американският президент се завърна в Белия дом.
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25 коментара
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Браво на Тръмп и Си Дзин Пин , трябва всичката посредстненост по света да се изкорени , трансформация , и всяка жаба да си знае гьола. Куцо и кьорова разбира от държава
Хубавото е, че освен снимки като тези тук, репортажи по основните телевизии нямаше заради бойкота на Тръмп. Разбира се, не е ясно колко МАГАците биха му се зарадвали, защото през април тази година, Тръмп направи специално изявление по телевизията, как китайците му откраднали изборите 2020 (което е, разбира се лъжа), а сега посреща комуниста Ши като най-добър съюзник и приятел, докато се дърля с Канада и ЕС и нарича демократите "комунисти". Но Тръмп е изпята песен и даже републиканците го разбират.
Навремето му обещаваше двоен бюргер ...............
През 1941 г. Чърчил и Рузвелт пропуснаха рядката възможност да поканят Хитлер в Лондон и Вашингтон и да го посрещнат с почести. Щеше да настъпи такъв мир, че свят да ти се завие.
Мейк америка Грейт Агейн!
Много добро посрещане, както и предишното на Тръмп в Китай. Ще говорят за мир, и търговия. Моловете им са пълни с китайски стоки
Добре си ги изброил тия работи, ама за тях не е виновен лично Тръмп, а световните процеси през последните години и цялостната доктрина на САЩ и " елита" им. Те усетиха накъде духа вятъра, но късно. Даже почнаха да губят и " войната" с Поднебесната с полупроводниците. Китаеца направи пробив и сега са на 3nm, а бяха едва на 8nm , само преди 5-6 години. Китаеца ги изпревари и си затвори Литийната Триада, чрез Боливия и договора с боливийците за мините там.
Американеца няма друга опция, освен войни …
. Харчовете им са огромни за това ( само за операциите в Червено море, подръжката на флота в региона, Персийския залив и базата на Диего Гарсия, им струваха бая. Да не говорим, че хутите сваляха рипъри на пусия.
Идиотъ Т(р)Ъ(м)П да попита приятела си пУ наистина ли е чак толкова хубаво да бъдеш китайска провинция.
Дано сИ да си е поизмил УЙХя, все пак ще му духа (п)РеZZидента на сащ.
(п)РеZZиденството на идиота Т(р)Ъ(м)П е наказанието, което Провидението изпраща на лОйняните американски щати за това, че подло предадоха съюзниците си! Пожелавам им маргинализиране, гражданска война, разпад и окупация от китайските и севернокорейските комуняги и северномонголските путюняги!