Тръмп заяви, че търпението му спрямо Путин "се изчерпва, и то бързо"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че търпението му към руския президент Владимир Путин "се изчерпва, и то бързо", предаде Ройтерс, и намекна за възможността за санкции срещу руските банки и петролния сектор, без да поема твърд ангажимент.

В интервю на живо за телевизия "Фокс Нюз" в Ню Йорк Тръмп каза, че украинският президент Володимир Зеленски също трябва да бъде убеден да сложи край на конфликта в Украйна, който започна през 2022 г. с руската инвазия в страната, като заяви: "За танго са нужни двама", информиа Франс прес.

В интервюто Тръмп заяви, че отдавна има добри отношения с Путин, но изрази разочарование от неспособността му да сложи край на войната, посочи Ройтерс. "То (търпението ми спрямо Путин - бел. ред.) се изчерпва, и то бързо. Ще трябва да реагираме много, много решително", каза президентът на САЩ.

Той заяви, че санкциите срещу банките и петрола на Русия са една от възможностите, наред с митата върху експортните стоки на руските партньори, но европейските страни също трябва да участват.

"Но аз вече го направих. Направих много", каза Тръмп, отбелязвайки, че Индия – един от най-големите купувачи на руски петрол – се сблъсква с 50% мита върху износа си за САЩ.

"Това не е лесно. Това е голяма работа и причинява разрив с Индия", каза президентът на САЩ.

"И не забравяйте, че това е проблем на Европа, много повече, отколкото наш", заключи американският държавен глава.

Лидерите на ЕС са убедили Тръмп, че Путин не иска да сложи край на войната

След седмици интензивни преговори, последвали срещата на върха на Доналд Тръмп с Владимир Путин на 15 август в Аляска, европейските лидери са успяли да убедят американския президент, че руският му колега няма намерение да спира бойните действия в Украйна. Ето защо на Русия трябва да бъдат наложени много по-строги санкции, но Вашингтон и Брюксел в момента предлагат различни мерки.

"Най-накрая Тръмп е на наша страна“, казал дипломат от ЕС пред "Политико". "Сега въпросът е как да комбинираме двата подхода“, за да принудим Русия да сключи мир, добавил той.

По думите на служители и дипломати екип от висши технически експерти на ЕС дори пътувал до Вашингтон, за да разработи подробностите по предложенията, чиито основни цели страните вече са съгласували. ЕС завършва подготовката на 19-ия пакет от санкции, но за да бъдат възможно най-ефективни, мерките трябва да се предприемат в партньорство с американците, казват преговарящи в частни разговори.

Тръмп вече призова ЕС да спре да купува петрол и газ от Русия (заменяйки ги с американски) и да въведе вносни мита за Китай и Индия. На преговорите на външните министри на Г-7 в петък САЩ ще настояват за такава стъпка, а митата биха могли да достигнат 50-100%, пише Financial Times, позовавайки се на четирима души, запознати с тези планове.

"Нашите европейски съюзници... трябва да се присъединят към нас в налагането на сериозни мита, които ще бъдат отменени в деня, в който войната приключи“, заявил представител на Министерството на финансите на САЩ пред вестника. "Администрацията за мир и просперитет на президента Тръмп е готова за това и нашите партньори от Г-7 трябва да се присъединят към нас.“

Но Европа не е готова за подобни мерки. "Ние не се занимаваме с мита. Ние сме търговски блок. Ние сме износители. Износът движи икономиката на ЕС. Това е нашето ДНК“, казва Агата Демаре, старши сътрудник в Европейския съвет по външни отношения.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен многократно се е изказвала остро срещу митата, наричайки ги данък върху собствените потребители. ЕС освен това финализира голяма търговска сделка с Индия, а икономиката му е силно обвързана с тази на Китай. Канада, която в момента председателства Г-7, също не е склонна да използва митата, особено след като наскоро подобри отношенията си с Индия, които бяха силно обтегнати преди няколко години поради политически различия.

ЕС очаква "разгорещени дискусии“ със САЩ за това какъв удар да нанесе на Русия, казал друг европейски дипломат пред "Политико". Блокът смята, че не по-лош резултат могат да постигнат санкциите срещу конкретни компании и финансови институции в трети страни заради помощта им за Москва.

Позицията на Вашингтон обаче би могла да помогне на ЕС по друг начин: бързо да прекъсне връзките си с Москва в областта на петрола и газа. За да направи това, Тръмп трябва да окаже натиск върху Унгария и Словакия, които продължават да купуват въглеводороди от Русия и пречат на ЕС да наложи по-строги санкции срещу нея, казали трима европейски служители пред FT.

Европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен заяви тази седмица след среща с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, че е предложил постепенно спиране на руския газ по-рано от края на 2027 г., което засега е в плана на Европейската комисия.