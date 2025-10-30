Тръмп заяви, че Южна Корея се е съгласила да плати 350 млрд. долара, за да бъдат намалени за нея американските мита

Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че Южна Корея се е съгласила да плати на САЩ 350 милиарда долара, за да бъдат намалени въведените срещу нея американски мита.
"Освен това те се съгласиха да купят от нас огромни количества газ и петрол, като богати южнокорейски компании и бизнесмени ще инвестират в страната ни повече от 600 милиарда долара", написа Тръмп.
В публикацията на американския лидер се казва още, че "нашият военен съюз е по-силен от всякога и затова им дадох разрешение да построят ядрена подводница".
Тръмп уточни, че Южна Корея ще строи новата си подводница в американския град Филаделфия.
"Корабостроенето в нашата страна ще отбележи голямо завръщане", написа Тръмп в тази връзка.
"Страхотно посещение и един страхотен президент на Южна Корея", сподели впечатленията си американският държавен глава от визитата в Южна Корея.
