Тръмп заяви пред южнокорейския президент, че иска да се срещне с Ким Чен-ун още тази година

Американският президент Доналд Тръмп днес каза, че иска да се срещне с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун още тази година и е готов за продължаване на търговските преговори с Южна Корея, въпреки че отправи нови критики към южнокорейския си колега, който е на посещение във Вашингтон, предаде Ройтерс.

"Искам да се срещна с него тази година", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет в Белия дом, където прие южнокорейския президент И Дже-мьон. "Очаквам с нетърпение да се срещна в Ким Чен-ун в подходящо време в бъдеще", добави той.

Американският и южнокорейският държавен глава проведоха среща на фона на обтегнати отношения между двете страни. По-рано Тръмп публикува в социалните мрежи неясни оплаквания за „чистка или революция“ в Южна Корея, но по-късно се отметна от думите си, като ги определи като вероятно „недоразумение“ между съюзници.

Въпреки сключването на търговско споразумение през юли, което спаси южнокорейския износ от по-строги американски мита, двете страни продължават да спорят по въпросите за ядрената енергия, военните разходи и подробностите по търговското споразумение, което включваше обещани южнокорейски инвестиции в САЩ на стойност 350 милиарда долара.

От друга страна реториката на Северна Корея се засили, след като Ким обеща да ускори ядрената си програма и осъди съвместните военни учения между САЩ и Южна Корея. През уикенда севернокорейският лидер наблюдава изстрелване на нови ракети за противовъздушна отбрана.

След встъпването в длъжност на американския президент през януари Ким игнорира многократните призиви на Тръмп за възобновяване на пряката дипломация от първия му мандат (2017-2021 г.), която тогава не доведе до сделка за прекратяване на ядрената програма на Пхенян.

Южнокорейският президент И Дже-мьон днес заяви, че по време на посещението си във Вашингтон е обсъдил с американския си колега модернизацията на съюза между двете страни, предаде Ройтерс.

Той добави, че Сеул ще увеличи бюджета си за отбрана, за да трансформира въоръжените сили на страната в "модернизирана армия", която ще бъде успешна във войните на бъдещето.

Южнокорейският президент заяви, че Корейският полуостров е станал по-нестабилен през последните няколко години, докато Пхенян продължава да развива ядрената си програма и е "в последния етап на разработване" на междуконтинентални балистични ракети.

"Фактите са, че броят на ядрените оръжия, с които разполага Северна Корея, се е увеличил 2,5 пъти през последните три до четири години", заяви И по време на реч в Центъра за стратегически и международни изследвания след срещата си с Тръмп в Белия дом. "А способността им да произвеждат ядрен материал се е увеличила значително", добави той.

По думите му Пхенян е достигнал етап, в който може да произвежда до 10-20 ядрени ракети годишно.

Балансът между конвенционалните оръжия на Южна Корея и ядрените оръжия на Северна Корея се влошава, отбеляза И, но призна, че проблемът не може да бъде решен само с натиск над Пхенян.

Южнокорейският президент заяви, че по време на срещата си с Тръмп са се споразумели Сеул да работи в тясно сътрудничество за осигуряване на мир на Корейския полустров, а Южна Корея трябва да има водеща роля за поддържането на сигурността в региона.

По време на срещата двамата държавни лидери са обсъдили и икономическото сътрудничество между двете страни.

Южнокорейски компании ще инвестират около 150 милиарда долара в САЩ, съобщи южнокорейската агенция Йонхап, цитирайки бизнес групата "Федерация на корейските индустрии".

"Срещата ми с президента Тръмп надмина очакванията ми. Проведохме добър разговор, повишихме нивото на взаимно разбирателство", каза след срещата И и уточни, че разговорите в Белия дом са продължили по-дълго от планираното.

Администрацията на президента на Южна Корея се опасяваше, че ситуацията, която се случи с Володимир Зеленски по време на срещата му с Тръмп през февруари, може да се повтори и с него, след като няколко часа преди срещата на върха Доналд Тръмп публикува "заплашителен пост" в социалните мрежи за "чистки" в Южна Корея, а на самата среща американският лидер спомена за претърсвания в американски бази, отбелязва ТАСС.

"Моята администрация се страхуваше, че можем да повторим съдбата на Зеленски", каза И Дже-мьон. "Но знаех, че няма да се сблъскам с такава ситуация, защото прочетох книгата на Тръмп "Изкуството на сделката", добави той и поясни, че е приел изявленията на президента на САЩ като тактика за водене на преговори.