Президентът на САЩ Доналд Тръмп за осми път публично изрази разочарованието си от действията на Владимир Путин. По време на среща с министър-председателя на Канада Марк Карни в Белия дом, американският лидер заяви, че прекратяването на войната на Русия срещу Украйна може да се окаже по-трудно от постигането на мир в Близкия изток, където сделката, по негови думи, е вече близо до сключване.

"Това е лудост – просто лудост. Мислех, че това ще е един от лесните случаи. Имам добри отношения с Путин и мислех, че този въпрос може да бъде уреден. Аз съм много разочарован от него, защото смятах, че ще бъде лесно за уреждане, но се оказа, че може би е дори по-сложно от Близкия изток", отбеляза Тръмп. Той добави, че по негови данни през миналата седмица заради бойните действия в Украйна са загинали 7812 души, основно военнослужещи.

Това е вече осмото изявление на американския президент за разочарованието му от Путин. За пръв път той го произнесе на 1 юли, след телефонен разговор с шефа на Кремъл. На 8 юли Тръмп повтори, че е "разочарован", като същевременно съобщи за планове да достави допълнително въоръжение на Украйна. На 15 юли той отбеляза, че е "разочарован, но не спира общуването".

На 28 юли Тръмп отново подчерта: "Аз съм много разочарован от президента Путин. Ще видим как ще се развие ситуацията", като в същото време заплаши да съкрати срока от 50 дни, който по-рано бе дал на Путин за прекратяване на войната в Украйна. На 2 септември американският лидер повтори същата фраза: "Аз съм много разочарован от него. Винаги сме имали прекрасни отношения с него, но съм разочарован".

На 25 септември Тръмп отново спомена разочарованието си по време на среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, призовавайки го да прекрати закупуването на руски петрол. На 30 септември, говорейки пред журналисти, той за пореден път заяви: "Аз съм толкова разочарован от Владимир Путин. Мислех, че той ще сложи край на тази работа".

По-рано Тръмп също така обясни, че Путин "четвърта година се бие във война, която трябваше да завърши за седмица", а наскоро нарече Русия "хартиен тигър". Руската икономика той охарактеризира като "разпадаща се" и изрази мнение, че Украйна е способна да победи Русия във военно отношение.

От началото на втория си президентски мандат Доналд Тръмп активно се опитва да постигне прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Той заплашваше Кремъл с нови санкции и определяше срокове за вземане на решение за мир, но след изтичането им санкции не бяха въвеждани. Тръмп няколко пъти разговаря с Путин по телефона, а през август дори се състоя тяхна присъствена среща в Аляска.

Русия постоянно отхвърля предложенията за прекратяване на огъня, предлагайки неизпълними условия, а след преговорите на високо равнище дори засили ударите по гражданската инфраструктура на Украйна.