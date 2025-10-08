Тръмп заяви за осми път, че е разочарован от Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за осми път публично изрази разочарованието си от действията на Владимир Путин. По време на среща с министър-председателя на Канада Марк Карни в Белия дом, американският лидер заяви, че прекратяването на войната на Русия срещу Украйна може да се окаже по-трудно от постигането на мир в Близкия изток, където сделката, по негови думи, е вече близо до сключване.
"Това е лудост – просто лудост. Мислех, че това ще е един от лесните случаи. Имам добри отношения с Путин и мислех, че този въпрос може да бъде уреден. Аз съм много разочарован от него, защото смятах, че ще бъде лесно за уреждане, но се оказа, че може би е дори по-сложно от Близкия изток", отбеляза Тръмп. Той добави, че по негови данни през миналата седмица заради бойните действия в Украйна са загинали 7812 души, основно военнослужещи.
Това е вече осмото изявление на американския президент за разочарованието му от Путин. За пръв път той го произнесе на 1 юли, след телефонен разговор с шефа на Кремъл. На 8 юли Тръмп повтори, че е "разочарован", като същевременно съобщи за планове да достави допълнително въоръжение на Украйна. На 15 юли той отбеляза, че е "разочарован, но не спира общуването".
На 28 юли Тръмп отново подчерта: "Аз съм много разочарован от президента Путин. Ще видим как ще се развие ситуацията", като в същото време заплаши да съкрати срока от 50 дни, който по-рано бе дал на Путин за прекратяване на войната в Украйна. На 2 септември американският лидер повтори същата фраза: "Аз съм много разочарован от него. Винаги сме имали прекрасни отношения с него, но съм разочарован".
На 25 септември Тръмп отново спомена разочарованието си по време на среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, призовавайки го да прекрати закупуването на руски петрол. На 30 септември, говорейки пред журналисти, той за пореден път заяви: "Аз съм толкова разочарован от Владимир Путин. Мислех, че той ще сложи край на тази работа".
По-рано Тръмп също така обясни, че Путин "четвърта година се бие във война, която трябваше да завърши за седмица", а наскоро нарече Русия "хартиен тигър". Руската икономика той охарактеризира като "разпадаща се" и изрази мнение, че Украйна е способна да победи Русия във военно отношение.
От началото на втория си президентски мандат Доналд Тръмп активно се опитва да постигне прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Той заплашваше Кремъл с нови санкции и определяше срокове за вземане на решение за мир, но след изтичането им санкции не бяха въвеждани. Тръмп няколко пъти разговаря с Путин по телефона, а през август дори се състоя тяхна присъствена среща в Аляска.
Русия постоянно отхвърля предложенията за прекратяване на огъня, предлагайки неизпълними условия, а след преговорите на високо равнище дори засили ударите по гражданската инфраструктура на Украйна.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
15 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
А Марк Карни ехидно се подсмихваше под мустак на всичките хвалби на Тръмп за успехите му!
Гледах пресконференцията на Сенсей Тръмп след срещата му с Марк Карни и съм много разочарован, че не каза "Владимир, спри се!"
С дословно преповтаряне граченето на гарвана Салавьов и Магарица Лайнонян, мислиш ли, че правиш някому впечатление в български сайт?!?
Броим, броим, жертвите също
Точка, точка, запетая, ех незабравими спомени от стените и вратите на соц. тоалетните, добър ник, в десетката си като съдържание на онези кафеви точки, когато тоалетната хартия беше лукс ;) Точке, точке, кафява
Забрави за таралясниците "Редут" бе "."! А и Господаря Си скръцна със зъби на Хаяско относно многото му перчене!
Най-слабият, трагикомичен президент в историята на САЩ! Пълно нищожество.
После няколко орешника по Банково и всичко тихо. Крайно време е да се каже на зеления грачещ клоун хранещ се с трупове, че е време да приемете и без това напълно конструктивните искания на Кремъл.
А 95 - те милиона дадени му от Дмитрий Риболовов 2005г, спасявайки го от поредният фалит?