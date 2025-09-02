Трамвай дерайлира в района на Румънското посолство, удари няколко коли и се вряза в подлез (видео)

Трамвай по линия 22 е дерайлирал в района на Румънското посолство в София, удари няколко автомобила и се вряза в подлез.

Сигналът е подаден около 05:00 часа тази сутрин. Тогава трамваят е излязъл от релсите и е ударил паркираните в района автомобили. По първоначална информация колите са 7, съобщава БНР.

Няма пострадали хора, в трамвая е нямало пътници. Причините за станалото се изясняват. Кметът Васил Терзиев е разпоредил проверка по случая като е изискал всички данни за инцидента, включително и записите от камерите в трамвая.

"Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата", написа той във фейсбук.

Ватманът е обяснил, че е слязъл да си купи кафе, като е обезопасил трамвая срещу потегляне

БНР съобщава, че се проверява версията, че мотрисата е била подкарана от неизвестни младежи, докато ватманът е слязъл за кратко. По данни на БТА все още не е изяснено кой и как се е задействал трамваят, но е ясно, че ватманът е напуснал превозното средство.

Движението в района е затруднено. На място има засилено полицейско присъствие и аварийни екипи на Столичната община.

Разчистването на кръстовището започна малко след 10 ч. На място бяха докарани два крана, както и платформи за извънгабаритен товар. В рамките на около два часа катастрофиралите мотриси бяха вдигнати, качени на платформите, завързани с вериги и извозени от кръстовището.

Не е ясно още колко време ще остане затруднено движението в района. Подходът към ул. "Иван Асен II" продължава да е затворен. Засега няма официална информация за причините за инцидента. Преглеждат се охранителните камери в района.