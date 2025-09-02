Трамвай дерайлира в района на Румънското посолство, удари няколко коли и се вряза в подлез (видео)

Трамвай по линия 22 е дерайлирал в района на Румънското посолство в София, удари няколко автомобила и се вряза в подлез.
Сигналът е подаден около 05:00 часа тази сутрин. Тогава трамваят е излязъл от релсите и е ударил паркираните в района автомобили. По първоначална информация колите са 7, съобщава БНР.
Няма пострадали хора, в трамвая е нямало пътници. Причините за станалото се изясняват. Кметът Васил Терзиев е разпоредил проверка по случая като е изискал всички данни за инцидента, включително и записите от камерите в трамвая.
"Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата", написа той във фейсбук.
Ватманът е обяснил, че е слязъл да си купи кафе, като е обезопасил трамвая срещу потегляне
БНР съобщава, че се проверява версията, че мотрисата е била подкарана от неизвестни младежи, докато ватманът е слязъл за кратко. По данни на БТА все още не е изяснено кой и как се е задействал трамваят, но е ясно, че ватманът е напуснал превозното средство.
Движението в района е затруднено. На място има засилено полицейско присъствие и аварийни екипи на Столичната община.
Разчистването на кръстовището започна малко след 10 ч. На място бяха докарани два крана, както и платформи за извънгабаритен товар. В рамките на около два часа катастрофиралите мотриси бяха вдигнати, качени на платформите, завързани с вериги и извозени от кръстовището.
Не е ясно още колко време ще остане затруднено движението в района. Подходът към ул. "Иван Асен II" продължава да е затворен. Засега няма официална информация за причините за инцидента. Преглеждат се охранителните камери в района.
По ниските земи, на крайните спирки на автобусите(обръщалото) има сервизни помещения с тоалетна и обзаведена мини-кухня с кафемашина, хладилник и микровълнова.
Със сигурност тия келеши са синове на шарлатани от ПП - ДБ! Т'ва е символичното начало на протестите на простите игрозни шарлатани! ;)
Това с неизвестните тийнейджъри е обяснение за да не закачат ватмана, който си е оставил мотрисата сама на улицата. Като прегледат камерите, ще се види, че е тръгнала сама, щото е била необезопасена. Отделно това с купуването на кафе някъде по маршрута, никъде в чужбина, не съм го виждал и аз. Даже в най-затънтеното село, където транспортът естествено е по-добър от софийският.
От повече от 20 години живея в чужбина - Англия, Германия, Франция. Как пък веднъж не видях ватман или шофьор да слезе да си купи баничка, да пие кафе или за тоалетна. На крайните спирки има всичко, от което се нуждаят, почиват си, ядат, пият кафе или май и това е. У нас е простотия и хаос.
Вярно е че шайката обича простите, защото от тях лесно се краде, и колкото и да краде шайката, простите пак гласуват за нея. Обаче ватманите не са прости.
Важното е, че Шайката даде пари на ватманите повече, отколкото на унивеситетските преподаватели. Така е при тях, колкото си по-прост, по-добре.
Това, че е слязал да си купи кафе не е нарушение. Аз съм бивш локомотивен машинист и знам, че НАЙ-ВАЖНОТО при слизане от релсово возило е да го ОБЕЗОПАСИШ против самопридвижване. На релсите, може да се самопридвижи вагон дори при минимален наклон. Първоначално бавно, но постепено се ускорява.
по принцип тук нищо за никого не е известно.......................общо взето весело се живее в Столицата !
а ако са старци разбойници като кики и асен, а не младежи, какво правим, другари списвачи?
Манипулативно заглавие. Излиза, че трамваят сам е свършил цялото безобразие. А то били пак нагли тинейджъри.