Транспортният министър: От април се очакват първите директни полети между България и САЩ

През април 2026 г. може да започнат редовни директни полети между България и Съединените щати. Те ще бъдат от София до Ню Йорк и Чикаго, съобщи транспортният министър Гроздан Караджов на националната дискусия "Туризъм и въздушна свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж" в петък.

По думите му българският превозвач "GullivAir" вече е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и води преговори за слотове на летищата "Джон Ф. Кенеди" и Чикаго, които са на финален етап.

"Директните полети до САЩ ще отворят нови пазари за българския туристически продукт, ще улеснят бизнес контактите и ще стимулират културния обмен. Всяка нова линия е нова възможност за туризма, а директните връзки със САЩ ще позволят на повече американски туристи да откриват България и то не е само Българското Черноморие, но и нашите културни маршрути“, каза Караджов, цитиран от БТА.

Летище "Васил Левски" получи разрешение за директни полети до САЩ още през февруари 2022 г.

Същевременно транспортният министър отчете ръст на въздушния трафик над страната. За първите девет месеца на 2025 г. софийското летище е обслужило близо 6,3 млн. пътници, имало е над 51 000 излитания и кацания, което е 5-процентов ръст спрямо същия период за 2024 г. Очакванията са до края на годината броят на пътниците да достигне 8,4 милиона.

Според Караджов това е ясен знак за страбилното развитие на въздушния транспорт. Летищата във Варна и Бургас също бележат значителен напредък. Към септември летището в Бургас е обслужило 1.5 млн. пътници, а това във Варна – 1.8 млн. Това е ръст с 15.8% и 3.3% в сравнение с миналата година, а към септември двете летища вече са достигнали показателите си от края на 2024 г.

Очаква се свързаността на страната по въздух да се разширява с още нови линии. Летище Пловдив ще открие линия до Милано след дни, а през ноември и връзка с Братислава.

"Wizz Air вече оперира със седем самолета в София и два във Варна, Ryanair и Jet2.com разшириха дейността си по Черноморието, а Bulgaria Air възстанови ключови линии до Париж, Франкфурт и Прага. Това е ясен сигнал, че България е атрактивен пазар за инвестиции и туризъм“, каза Караджов.

По думите му над 70 процента от чуждестранните туристи в страната пристигат по въздух, което по думите му означава, че „развитието на летищата, на новите авиолинии, на достъпните цени е не просто транспортна, а е икономическа и национална кауза“.

"България има всички предпоставки да се превърне в регионален авиационен хъб с модернизирани летища, с достатъчно осигурени в концесионните договори размери на инвестициите, с добри управление и мениджмънт на тези летища, с разширяващата се маршрутна мрежа и със стратегическите партньорства, които операторите сключват. Нашата цел е ясна - да осигурим предвидимост, качество и достъпност на въздушния транспорт, така че България да бъде не само туристическа дестинация, но и мост между Европа, Близкия изток и Северна Америка", поясни Караджов.