"Трейс Груп" участва в инвестиционния форум Athens Riviera Summit 2025

"Трейс Груп Холд" АД участва в най- големия инвестиционен международнен форум Athens Riviera Summit 2025, който се проведе в началото на октомври в Атина.
Форумът е платформа за диалог между институции, банки, инвеститори и бизнес организации по теми, свързани с развитието на южното крайбрежие на Атина, регионалното и трансгранично сътрудничество.
В панела, посветен на големите инфраструктурните проекти на Балканите и инфраструктурното развитие на региона, взе участие Стоян Бързаков, член на Съвета за корпоративно управление на "Трейс Груп Холд" АД с ресор "Правна дейност и корпоративно и международно развитие". Той представи опита на компанията в реализирането на мащабни инфраструктурни проекти в Югоизточна Европа и подчерта потенциала за трансгранично сътрудничество, както и значимостта да се работи по международните бизнес стандарти и практики, вплитайки ги в местните условия и спецфики.
Сред участниците в панела бяха Манолис Сигалас - старши вицепрезидент и управляващ директор за Европа на Hill International, Георги Милонас - президент и главен изпълнителен директор на ALUMIL Group и Панайотис Стампулидис - заместник-главен изпълнителен директор на Growthfund. Те обърнаха внимание на по-широкото обществено и икономическо въздействие на инфраструктурата, подчертавайки нейната роля като основа за развитие и устойчивост.
Стоян Бързаков формулира няколко ключови акцента в дискусията. Един от тях е, че в реализирането на всеки мегапроект е необходимо да има интегрирано планиране между секторите транспорт, комунални услуги, градска среда и околна среда, екология и възможностите за възстановяване на естествените ресурси.
Друг важен въпрос е уеднаквяване на регулациите и ограничаване на възможностите за административни спирачки, т.е. необходимо е опростяване и предвидимост в процесите по планиране и одобрение.
Акцент се постави и върху потребността от ясна проследимост при изпълнението на проектите, която е ключова за общественото доверие и устойчивостта на инвестициите.
Според говорителите в панела инфраструктурата трябва да е водеща преди изграждането на нови зони за строителство.
Изпълнението на големите проекти и така нужната свързаност на Балканите изисква участие на публичния и частния сектори и трансгранично-стратегическо планиране базирано на добавената стойност на тези проекти за икономически растеж.
"Трейс Груп Холд" заяви своя интерес към участие в проекти в района на Атинската ривиера и транс Балканската инфраструктурна свързаност, включително и чрез публично-частни партньорства и други гъвкави форми на финансиране, което е особено важно за проекти от такъв мащаб.
В рамките на форума се проведе и министерска кръгла маса на тема "Насърчаване на регионалната свързаност чрез инфраструктурно сътрудничество".
На нея бяха министърът на инфраструктурата и транспорта на Гърция д-р Христос Димас, министърът на транспорта, съобщенията и благоустройството на Кипър Алексис Вафеадес и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията, на България Гроздан Караджов, който се включи онлайн. Те очертаха стратегическите приоритети за трансгранични инфраструктурни коридори, подчертавайки тяхната роля за повишаване на регионалната конкурентоспособност, интеграция и устойчив растеж.
