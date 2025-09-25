"Тренд": Осем партии влизат в парламента при избори днес

При нови парламентарни избори днес осем партии биха прескочили 4% бариера. ГЕРБ-СДС запазват лидерската си позиция. След тях три формации са с почти изравнени резултати.

Това показват данните от проучване на социологическата агенция "Тренд". То е проведено по поръчка на "24 часа" чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице" сред 1004 респонденти над 18-годишна възраст в периода 13 - 20 септември.

Няма сериозна динамика в оценката към основните институции през септември. Преобладават песимистичните очаквания за икономиката и личното благосъстояние, показва още проучването.

Подкрепата за партиите

При избори днес ГЕРБ-СДС би получила подкрепата на 26.4 на сто от гласовете на хората.

Борбата за второто място е между "Възраждане" (13.9%), "ДПС-Ново начало" (13.5%) и "Продължаваме промяната – Демократична България" (13.3%).

БСП остава пета по подкрепа с едва 7.2 на сто от гласовете. След нея се нареждат МЕЧ с 6.5% и "Има такъв народ" с 5.7%.

Партия "Величие" се задържа около парламентарната бариера с 4.1%. Партията на Ахмед Доган - АПС обаче остава трайно под нея – с 2.5%.

Близо половината – 48 на сто от анкетираните от "Тренд", декларират, че биха упражнили правото си на глас при избори днес, което се равнява на около 2 640 000 избиратели.

Икономика

Българите са по-скоро песимистични в очакванията си за икономическото състояние, сочат още данните от проучването.

Само 18% вярват, че положението в страната ще се подобри през следващата година, докато 38% очакват влошаване - най-високият негативен дял от началото на годината.

По отношение на личното благосъстояние 17% са оптимисти, а 31% предвиждат положението им да се влоши.

Институциите

Парламентът запазва традиционно ниското си ниво на одобрение. Едва 15% от българите изразяват положително отношение срещу 77% с отрицателно.

През септември положителните оценки за правителството са 23%, а отрицателните нарастват постепенно в последните няколко месеца, като този месец достигат две трети (66%).

Сходни са нивата на положителна (43%) и отрицателна (44%) оценка за президента.