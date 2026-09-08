Tреньорът на ЦСКА Христо Янев напуска клуба

Треньорът на ЦСКА Христо Янев ще напусне поста си след мача за Суперкупата на България срещу "Левски" в сряда. Новината обяви самият наставник на официалната пресконференция преди мача, провела се във вторник.

"Преди да започнете да ме разкъсвате с въпроси, искам да кажа нещо, което внимателно съм премислил - утре ще бъде последният ми мач начело на ЦСКА. Взимам това решение с оглед на войната, която се води срещу мен и срещу клуба, и която вкарва напрежение сред всички нас. Правя го с цел да изпълня с действия думите ми от първата пресконференция. Дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация, да се пребори с трудностите, които има. Днес си зададох въпроса дали съм направил нещо лошо срещу отбора - категорично не", каза специалистът.

Сред мотивите на наставника е сериозното напрежение между него и част от феновете на клуба, които недоволстват от играта на ЦСКА и част от треньорските решения още от пролетта. В края на миналия сезон Янев си навлече гнева на привържениците, след като излезе с голяма част от резервите в мач срещу "Левски" за първенството, загубен с 1:3.

"Атаките и обидите стават все по-силни. Това е нещо, което ме кара да забравя всички мои мечти, цели, които съм си поставил, всичко онова, за което съм се борил на заден план, и да покажа, че за мен няма нищо по-важно от това ЦСКА като клуб и като отбор да бъде добре. Надявам се по този начин да сваля напрежението от всички, да оставя всички хора да могат да си вършат работата по най-добрия начин, защото откакто съм в клуба от 2000-та година, за първи път виждам толкова добре организиран клуб отвътре. И толкова добре организирана атака отвън. Най-много ме боли, че част от атаката идва от хора, които се бият в гърдите, че са от ЦСКА. Вие не сте от ЦСКА - казвам ви, да го знаете", продължи той.

По думите му, когато е подписал с клуба през септември миналата година, той не е имал никакви изисквания за неустойки или изпълняване на цели.

"Винаги съм се раздавал за този клуб и никога не съм поставял себе си на първо място. Когато подписвах договор, не съм имал изисквания за неустойки или трофеи, както и условия за Европа. Въпреки това, не спират да ме атакуват хора, за които съм се борил със сърце и душа. Никога не съм избирал ден, в които да работя за ЦСКА. Всеки ден съм се борил този отбор да изплува от калта", каза Янев.

Той пое ЦСКА за трети път в кариерата си края на септември 2025 г., когато отборът беше в много трудна ситуация и в дъното на класирането. Той успя да изведе отбора до триумф в турнира за купата на България, а през настоящата кампания класира "червените" в основната фаза на турнира Лига на конференциите на UEFA, макар че отборът претърпя сериозен крах срещу гръцкия OФИ Kрит в плейофа за влизане в "Лига Европа" и загуби с общ резултат 0:5.

През 2016 г. Янев отново спечели купата, когато ЦСКА се състезаваше в трета дивизия. През пролетта на 2018 г. Янев води временно отбора за близо два месеца.

"Този мач утре е моя отговорност. Искам да го изиграя, за да не поставям новия треньор под напрежение. Ще направя всичко възможно, за да го спечелим", заяви Янев.

По думите му отборът е достатъчно добре концентриран за мача, а той е взел решението си в полза на ЦСКА.

"Отказвам се от моята мечта да стана шампион с ЦСКА и да изведа отбора на новия стадион, а се борих толкова много отборът да играе в Европа. Загърбвам всичко, което искам аз. Искам да покажа, че за хората, които обичат ЦСКА, отборът трябва да бъде на първо място", каза той.

Последният мач на Янев начело на ЦСКА ще бъде срещу вечния съперник "Левски". Двата тима излизат един срещу друг в сряда от 18:30 на националия стадион 'Васил Левски".

Ако ЦСКА успее да спечели мача, въпреки че "Левски" е фаворит, Янев ще си тръгне, печелейки още един трофей с отбора.