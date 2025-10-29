Третата линия на метрото няма да работи за "Вечното дерби"

Третата линия на метрото, свързваща кварталите "Хаджи Димитър и Овча купел" няма да може да се използва през следващия уикенд (8 и 9 ноември), когато е и голямото футболно дерби между "Левски" и ЦСКА.
"Линия 3 няма да се движи от 00:00 часа на 8 ноември 2025 г. (събота) до 24:00 часа на 9 ноември 2025 г. (неделя)", съобщиха от столичния метрополитен в сряда.
"Вечното дерби" между двата столични клуба е в събота ( 8 ноември) от 15:00 часа на националния стадион "Васил Левски". Спирането на метрото може да затрудни придвижването на привържениците и на двата отбора. Голяма част от "сините" фенове живеят в район "Подуяне", който ще бъде засегнат от промените.
Причината за спирането е необходимата актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение заради предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции по линията. Става въпрос за спирките "Стадион Георги Аспарухов", "Тракия" и "Владимир Вазов".
През въпросния уикенд ще бъде осигурен заместващ транспорт, но все още липсва допълнителна информация и график.
Откакто Христо Янев е треньор , ЦСКА е в подем , футболистите си възвращат самочуствието.
Вечно дерби? Значи м/у Левски и Славия! Чурбарите имат още много сол да ядат докато станат вековни! ;)