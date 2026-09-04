Трето за седмица: Открито е още едно устройство в германска подстанция, полицията подозира саботаж

Германската полиция подозира саботаж, след като подозрително устройство беше открито в електрическа подстанция в западния град Дормаген, предаде ДПА, като цитира изявление на властите.

Разследващите са получили писмо, в което се поема отговорност и се споменават други публично известни предполагаеми случаи в провинция Северен Рейн‑Вестфалия и в Бранденбург, каза говорител на полицията. Проучванията на подозрителния предмет, който е бил открит снощи от случаен минувач в подстанцията в Дормаген, все още не са приключили.

Възможно е да става дума за "подозрително устройство за изстрелване", каза говорителят. Според германския в. "Билд" са били открити устройства за изстрелване на самоделни ракети. В публикацията се добавя, че към устройствата са били прикрепени таймери и медни проводници. Полицията не потвърди официално тези подробности.

Полицаи проверяват и други подстанции в околните райони за подозрителни предмети, каза говорителят. Досега не са установени щети, освен в подстанцията в Бергхайм, западно от Кьолн.

Властите по‑рано съобщиха, че неизвестни извършители са поставили кабели върху електропроводи, за да предизвикат късо съединение във вторник. По‑късно бяха открити няколко устройства за изстрелване. Подобен инцидент се е случил няколко часа по‑рано в провинция Бранденбург. В близост до електроцентралата Яншвалде във вторник сутринта самоделни снаряди, наподобяващи новогодишни фойерверки, бяха използвани за поставяне на проводим материал към електропроводи с високо напрежение. Открити са над 10 устройства, предназначени за тази цел.

Операторът на мрежата съобщи, че не е имало прекъсване на електрозахранването. Разследващите заявиха, че смятат инцидентите в Бергхайм и Яншвалде за саботажни действия, мотивирани от антиконституционни цели.

Според в. "Билд" устройствата, открити в Дормаген, приличали на тези, намерени в Бергхайм и Яншвалде.

Германският вестник ТАЦ съобщи снощи, че е получил писмо, в което се поема отговорност за инцидента в Бранденбург. Според пощенското клеймо писмото е изпратено от Северен Рейн‑Вестфалия.

Вестникът съобщи, че подателят посочва, че действа сам, дава подробни описания на използваните самоделни ракети и посочва "неизмеримите страдания", причинени от използването на изкопаеми горива, като мотив. След обстойни проверки ТАЦ подчерта, че не може да бъде установено със сигурност дали авторът на писмото е и извършителят.