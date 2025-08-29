Три четвърти от световният вейп пазар е нелегален заради регулациите

Глобалните продажби на незаконни електронни цигари надхвърлиха еквивалента на 600 милиарда стикове миналата година, което означава, че три четвърти от световния пазар е в черния сектор. Прогнозите обаче са мрачни – нелегалните продажби на вейп устройства и пълнители ще нарасне с още 10% през 2025 г., сочат данни на Euromonitor International , обявени преди дни.
Разпространението на вейпинга се е увеличило със 7% в сравнение с предходната година
31% от потребителите на електронни цигари в световен мащаб живеят на пазари, където продуктите за електронни цигари са забранени
Според доклада на Euromonitor International "Световният пазар на никотин за 2025 г." сочи също така, че най-сериозно е положението при електронните цигари за еднократна употреба, 89% от които или 235 милиарда стикове са продадени незаконно през миналата година.
"Основният двигател на растежа на незаконния пазар е комбинация от прекалено рестриктивни правни рамки, които създават значително несъответствие между съответстващите и несъответстващите продукти, недостатъчно прилагане и разлика в стойността, която кара потребителите да избират незаконни стоки, които са по-удобни и достъпни", коментира Ервин Хенрикес, ръководител на отдела за никотин в Euromonitor International.
Черният пазар на електронни цигари сега се оценява на 47 милиарда щатски долара, като 71% от незаконните обеми се продават на регулирани пазари.
Проникването на незаконни продукти за електронни цигари е високо навсякъди - Северна Америка, Латинска Америка, Близкия изток и Африка, както и Азиатско-тихоокеанският регион, надхвърлят 80%. Западна Европа е особено забележителна поради относително ниските си нива на проникване и нарастващия законодателен натиск.
САЩ са водещи по обем на незаконни електронни цигари, но Близкия изток, Африка и Латинска Америка имат най-високо проникване на пазара. Регулаторните пропуски в Близкия изток, от строги забрани до липса на рамки, водят до 32% от световния незаконен обем. Легализацията в Латинска Америка, водена от Аржентина, би могла да намали незаконната дейност, като Бразилия и Мексико показват също потенциал в тази посока, сочи докладът.
Според неговите автори все още има ограничена осведоменост сред потребителите и търговците на дребно относно незаконните продукти за електронни цигари. Много от тях не са в състояние да разграничат законните от незаконните или несъответстващите на изискванията продукти, особено по отношение на безопасността им.
Правителствата и заинтересованите страни в индустрията трябва да работят за повишаване на осведомеността за незаконната търговия, както е направено с незаконните цигари, е един от изводите в проучването.
Според него общият пазар на електронни цигари представлява 13% от никотиновата индустрия, като обемното въздействие на незаконните електронни цигари сега е сравнимо с размера на незаконните цигари. Това отразява преминаването към алтернативни продукти, тъй като предпочитанията на потребителите се развиват заедно с регулаторните промени. Тъй като социалната търговия се очертава като канал за дистрибуция на продукти за електронна цигара, ефективното регулиране става все по-важно, за да се предотврати неефективността на съществуващите правила, смятат от Euromonitor.
"Глобалната употреба на продукти за електронна цигара се увеличава, тъй като потребителите, които са загрижени за здравето си, търсят опции с намален риск. Въпреки предизвикателствата, има възможности за компаниите и правителствата да насочат незаконните потребители към легалния пазар", отбелязва Хенрикес.
Според него много потребители са привлечени от незаконния пазар, търсейки достъпност и контрол върху своето преживяване с вейпинга. "Затова от съществено значение е да се постигне баланс в регулациите, за да се насърчи подходящата употреба на легални продукти с намален риск", смята той.
