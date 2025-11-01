Три деца останаха сираци след убийство и самоубийство в София

Мъж на 55 години застреля бившата си партньорка, а след това бе намерен мъртъв в кола в центъра на града. Двамата имат три деца, едното от тях е съвсем малко, съобщава бТВ.

Първо, собственичката на малък денонощен магазин бе застреляна в нощта на петък срещу събота в София

Престъплението бе извършено около полунощ в магазин на столичната ул. "Цар Симеон". Той е бил собственост на убитата жена, която понякога работела там.

В малките часове на нощта в магазина е пристигнал мъж, с когото тя е живеела на семейни начала.

Последвал конфликт, а той извадил пистолет и я застрелял. Оборотът не е откраднат. След убийството мъжът е избягал.

По-късно тялото на мъжа е намерено в автомобил, паркиран на ул. "Пиротска", като той е посегнал сам на живота си веднага след убийството на 45-годишната жена.

Преди години на ул. "Цар Симеон", където е и магазинът за алкохол и цигари, в който е било извършено убийството, била запалена колата на убитата жена. Заподозрян бил именно мъжът ѝ според живеещи наоколо