Три деца останаха сираци след убийство и самоубийство в София

Мъж на 55 години застреля бившата си партньорка, а след това бе намерен мъртъв в кола в центъра на града. Двамата имат три деца, едното от тях е съвсем малко, съобщава бТВ.
Първо, собственичката на малък денонощен магазин бе застреляна в нощта на петък срещу събота в София
Престъплението бе извършено около полунощ в магазин на столичната ул. "Цар Симеон". Той е бил собственост на убитата жена, която понякога работела там.
В малките часове на нощта в магазина е пристигнал мъж, с когото тя е живеела на семейни начала.
Последвал конфликт, а той извадил пистолет и я застрелял. Оборотът не е откраднат. След убийството мъжът е избягал.
По-късно тялото на мъжа е намерено в автомобил, паркиран на ул. "Пиротска", като той е посегнал сам на живота си веднага след убийството на 45-годишната жена.
Преди години на ул. "Цар Симеон", където е и магазинът за алкохол и цигари, в който е било извършено убийството, била запалена колата на убитата жена. Заподозрян бил именно мъжът ѝ според живеещи наоколо
Имаше и един луд, който застреля няколко виетнамци във Студентския град в София през 1970те. Разбира се, не го съобщиха нито по вестниците, нито по телевизията, и този си мисли, че всичко е било мирно и тихо. Да не говорим, какво ставаше по селата, които бяха по-населени от сегашните, а свади винаги е имало.
Имаше даже и Жоро Павето.
Кретени и безбожници. А тая държава не работи за да гради нация, и не знам за какви модели изобщо говориш
Само на кретените като теб нищо не се случва, щото по ваш модел работи тази държава
Альоу-у-у, MediapooP! Днес не е ли Денят на Народните Будители?! Не се ли опитвахте и вие да минете за такива? (ха-ха-ха) +++++ Да е честит този светъл празник на всички, които се опитват да донесат макар и малко светлина, на това mъпo племе. Желая им здраве, сили и успех в това свято дело!
Само такива като теб още не са разбрали, че по времето на НРБ, когато имаше "ред" има доста повече убийства, отколкото сега. Просто тогава не говориха с дни по телевизора за това, даже не го споменаваха.
Бандитска държава, няма как да има цивилизация.Увиват се с ножове в молове, стрелят и убиват в денонощките. България отглежда убийци , или поне така излиза