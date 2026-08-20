Три лекарски практики в Ловеч са дадени на разследващите заради съмнения за фиктивни ваксинации

Три лекарски практики в Ловеч са дадени на разследващите органи заради съмнения за нарушения при отчитането на ваксинации, съобщи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в четвъртък пред бТВ. Информацията е предадена на Икономическа полиция, ДАНС и районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

Коментарът му идва след изнесени преди два дни данни от проучване в Ловеч, според което при 59.6% от изследваните деца, които по документи са били ваксинирани срещу морбили, паротит и рубеола, не са открити антитела срещу тези заболявания. Според Кунчев в огромния брой от случаите това означава, че общопрактикуващият лекар на тези деца е отчел ваксинация, която не е направил.

Той обясни, че действително има хора, които не изграждат имунен отговор след ваксинация, но по научни данни техният дял е изключително малък – около един промил, докато в случая от Ловеч става въпрос за почти 60%.

Главният държавен здравен инспектор съобщи още, че само в област Ловеч през последните четири години са санкционирани 12 общопрактикуващи лекари, 17 родители и трима служители в детски градини за нарушения, свързани с изпълнението на имунизационния календар. Кунчев уточни обаче, че санкциите не са високи.

Случаите, при които деца са отчетени като ваксинирани, но има съмнения, че реално не са получили съответната имунизация, са изключително трудни за доказване, коментира още той. "То е нещо като доказването на подкуп: когато и двете страни са заинтересовани, доказателството е много трудно. Ако родителят по някакви причини, повлиян от глупостите, които циркулират в социалните мрежи, е уплашен и не иска да имунизира детето си или е убеден антиваксър. Съответно, макар и много рядко има отделни единици общопрактикуващи лекари, които се поддават на този натиск. Дали тук име намеса на финансов интерес или не, не мога да кажа. Но очевидно такива случаи има", заяви Кунчев.

По думите му няма защо цялата гилдия на общопрактикуващите лекари да се чувства обидена, но некоректните практики трбява да се огласяват, защото те хвърлят петно върху всички.

"Стотици са общопрактикуващите лекари, които работят много качествено и съвестно. Никак не е лесно понякога да убедиш родителя да ваксинира детето си", заяви Кунчев.

Информацията за скрита неимунизирана популация идва на фона и на спад в обхвата на децата с ваксините от задължителния календар. При три от ваксините - срещу морбили, паротит и рубеола; хепатит Б и пневмококови инфекции обхватът е паднал под 90%.

Тези данни Кунчев коментира така: "Движим се около 90-те процента, но те не са достатъчни. Има една научна бариера от 95%, над която ако успееш да обхванеш цялото население, епидемия не може да има. Под нея рискът започва да се увеличава. Особено когато с годините трупаме контингент от неимунни лица, се стига до една граница, над която този риск се превръща в реалност: възникват или малки епидемиологични взривове в дадени населени места, или национална епидемия, както е в случая“.

По думите му обаче взетите от здравните власти мерки срещу разпространението на морбили дават резултат и броят на случаите в страната намалява.