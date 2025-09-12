Три трансплантации бяха извършени след донорска ситуация в "Пирогов"

Трима души получиха шанс за нов живот благодарение на трансплантации, станали възможни, след като близките на 52-годишна жена в мозъчна смърт взеха благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на спешната болница “Пирогов“ с координатор д-р Мина Вапирева, съобщиха в петък от агенция "Медицински надзор".

В резултат на донорската ситуация 54-годишна жена получи шанс за живот, след като екип на Военномедицинска академия – ВМА, ръководен от проф. д-р Никола Владов, съвместно с проф. д-р Васил Михайлов, извърши поредната успешна чернодробна трансплантация. "Операцията продължи стандартно като време – близо 6 часа. В момента пациентката е в стабилизирано състояние", коментира ръководителят на трансплантационния екип проф. Никола Владов. Експлантацията на черния дроб бе направена от екип, ръководен с проф. Ивелин Такоров, началник на Първа клиника по коремна хирургия на ВМА.

В УМБАЛ "Александровска" медицински екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на две жени – на 39 години и на 45 години. Пациентките са хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо шест поканени за оценка от листата на чакащи, съобщиха от Александровска болница.

Според информация от лечебните заведения пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация. По медицински причини други органи не са били трансплантирани.

Министерство на здравеопазването, Изпълнителната агенция “Медицински надзор” и лечебните заведения изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи.