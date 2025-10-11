Трифонов: Ще направя всичко възможно гнусотии да продължат да съществуват

Лидерът на "Има Такъв Народ" Слави Трифонов не казва дали ще оттегли скандалния заканопроект за промени в Наказателния кодекс, които предвиждат затвор до 6 години за разпространяване на информация, отнасяща се до личния живот на друг.
В петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е говорил с Трифонов и той му казал, че ИТН ще го изтеглят.
След три дни мълчание днес Трифонов, който публично не се изявява, излезе с пост във "Фейсбук", от който се разбира, че най-вероятно ще оттегли спорния законопроект.
Шоуменът припомня "една микроскопична частичка от нещата", които се пишат за него.
Отбелязва, че има държави, в които не е така. "Там няма жълти сайтове и жълти вестници - не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете", пише Трифонов. Дава пример със Швейцария, но отбелязва, че в България не е така.
"Доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото. Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам", завършва поста си Трифонов.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
19 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Агентите на ДАНС правят това.
Слави, в Швейцария и такива като тебе няма. Тази среда ти и подобните на тебе я създадохте. С твоите гадости ти първи трябва да влезеш в затвора!
Този инструмент на мафията чалгализира няколко поколения българи и е един от главните виновници за жалкото състояние на нацията.
"Доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото......" Слави ще продъаалжи да прави това, от което разбира.
Горкото, преживя катарзис когато Цацата го хвана за топчиците за "една" офшорка...Тогава Туй, засрамено отговори на питащи мисирки: Не е ваша работа!... И Туй, все още е в катарзисно покаяние за песента за Лена Бориславова, която, не било това, а онова... Не знам ще ме окошарят ли със задна дата, ако законът се приеме, но имам "обосновано предположение", че Туй нещо, което го показват само на снимка и "управлява" държавата от диван е, холограма... Съвсем "обосновано предположение"... Ако някой го е виждал, да ме опровергае...
Бели долни памучни дълги гащи до глезените. Носят се зиме под връхните. Някои ги ползват като долна пижама. Славчо беше цъфнал по телевизионно тяхно "хумористично" предаване, га се подвизаваха с воденичаров и други. И ни приспиваха, га цървените мишоци тършуваха. И фъфлека има голям принос в националния хумор. Чак отвънка ни обърнаха внимание покрай Козлодуя. И никой не го осъди. "Радвахме се" на демокрацията.
Да, абсолютно! Ужасното е, че масата от гнили пукали вярва на точно такива като Слави, батета, батки и т.н.
Те и вицовете не бяха негови, сценаристите му ги сваляха от Интернет. Перфидно е, когато личност, навъртяла милиони от "жълтини", сега се гнуси от същото отношение, но вече насочено към него самия. Вярно е, че има немалко "гнусен фейк", но щом някой те клевети и/или говори лъжи по твой адрес - осъди го да си плати за гяволъка! А не да ограничаваш свободата на словото - основна демократична свобода, от която ти самият си се възползвал дълги години, пък сега, видиш ли, не те устройва...
Егати двойния аршин. А песента за Лена?
Хахааа, учиндолският простафел как вие, кеф! Бумеранг на цинизма те удари в голата тиква, а?! Ще търпиш- " в началото е трудно, после се свиква "