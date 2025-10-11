Трифонов: Знам, че ме мразите. Ще направя всичко възможно гнусотии да продължат да съществуват

Лидерът на "Има Такъв Народ" Слави Трифонов не казва дали ще оттегли скандалния заканопроект за промени в Наказателния кодекс, които разпространението на лична информация. Предвидените наказания са глоба и затвор от 1 до 6 години. Най-потърпевши от поправката биха били медии и журналисти.

В петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е говорил с Трифонов и той му казал, че ИТН ще оттеглят проектозакона, който междувременно скоростно бе одобрен в правната комисия и събра солидно мнозинство - освен управляващите от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало, се присъедини и "Възраждане".

След три дни мълчание, Трифонов, който публично не се изявява, излезе с пост във "Фейсбук", от който се разбира, че най-вероятно ще оттегли спорния законопроект, макар да го намира за полезен и нужен.

Слави Трифонов, който натрупа популярност и благосъстояние от телевизионното си шоу, в което редом с чалгата, зрителите бяха свидетели на дебелашки смешки, всевъзможни квалификиации към различни публични фигури, се изживява като жертва на жълтите медии. В съботния си пост във Фейсбук той припомня "една микроскопична частичка от нещата", които се пишат за него.

Отбелязва, че има държави, в които не е така. "Там няма жълти сайтове и жълти вестници - не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете", пише Трифонов. Дава пример със Швейцария, но отбелязва, че в България не е така.

"Доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото. Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам", завършва поста си Трифонов.