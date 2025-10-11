Трифонов: Знам, че ме мразите. Ще направя всичко възможно гнусотии да продължат да съществуват

Лидерът на "Има Такъв Народ" Слави Трифонов не казва дали ще оттегли скандалния заканопроект за промени в Наказателния кодекс, които разпространението на лична информация. Предвидените наказания са глоба и затвор от 1 до 6 години. Най-потърпевши от поправката биха били медии и журналисти.
В петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е говорил с Трифонов и той му казал, че ИТН ще оттеглят проектозакона, който междувременно скоростно бе одобрен в правната комисия и събра солидно мнозинство - освен управляващите от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало, се присъедини и "Възраждане".
След три дни мълчание, Трифонов, който публично не се изявява, излезе с пост във "Фейсбук", от който се разбира, че най-вероятно ще оттегли спорния законопроект, макар да го намира за полезен и нужен.
Слави Трифонов, който натрупа популярност и благосъстояние от телевизионното си шоу, в което редом с чалгата, зрителите бяха свидетели на дебелашки смешки, всевъзможни квалификиации към различни публични фигури, се изживява като жертва на жълтите медии. В съботния си пост във Фейсбук той припомня "една микроскопична частичка от нещата", които се пишат за него.
Отбелязва, че има държави, в които не е така. "Там няма жълти сайтове и жълти вестници - не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете", пише Трифонов. Дава пример със Швейцария, но отбелязва, че в България не е така.
"Доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото. Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам", завършва поста си Трифонов.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
45 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Искаше да си кръсти партията Няма Такава Държава. Не му се получи и я кръсти Има Такъв Народ. Трябваше да я кръсти Има Такава Държава. Това име ще приляга на партията му за случайния чуждестранен минувач който вижда какви неща въобще предлагат за обсъждане в парламента и дали не е подминал Европа и вече да е в Азия.
По оста Банкя - Учиндол се движат законопроекти и се намесва и Швейцария където има истински закон за Референдумите и там Правителствата ги изпълняват директно......
В първото изречение от статията има грешно допускане. Учиндолският наглец не може нищо да оттегли, защото е никой от гледна точка на Народното събрание. По свое желание, противно на желанието на избирателите му.
Няма да е проблем за теб, чаргарю. Ти самия си една гнусотия.
И това също, но не само, чалгата е всесилна
Кръв ще дриска, селскио идиот е голема циция
Най-- добре си намери една хубава кофа и м..ри в нея.
Гнус-ен, до-лен из-род, плъх и продажник. В затвора заедно с Тошко Африкански общия!
Бълха го охапала! ;)