Трима арестувани при акция на ГДБОП в русенската митница

Трима души са арестувани при акция на антимафиотите от ГДБОП в русенската митница.
По неофициална информация на БНР все още се издирва един от директорите в митницата.
БНТ съобщава, че разследването е за злоупотреба с акцизни стоки и по него се работи от няколко месеца. Териториалната дирекция на Агенция "Митници" в Русе отговаря за работата на митниците в Русе, Свищов и Лом.
Полицейската акция е започна във вторник сутринта, когато полицаите блокирали сградата на митниците в Русе и са започнали проверки на офиси, документи и компютърна техника.
По същото време Софийският апелативен съд отмени домашния арест на бившия директор на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки и го замени с парична гаранция в размер на 8000 лева.
Беляшки беше задържан и обвинен за злоупотреба със служебно положение. Той прекара два месеца в ареста, след което му беше наложена втората по тежест мярка за неотклонение "домашен арест".
Митническият шеф е обвиняем по досъдебно производство за длъжностни престъпления в особено големи размери. Установено е, че е направен опит за неправомерно предотвратяване на митническа инспекция на превозно средство на ГКПП "Капитан Андреево".
И то 8000лв за шеф на митница, което вероятно му е официалната месечна заплата. Само от камиона, който не са проверили е изкарал няколко десетки хиляди евро. Най - тъжното е, че това не е изненада за никого. Ще се намерят две- три мастии в червени тоги, с вид на п*рно актриси да обяснят, как всичко е под буквата на закона.
Уж 100лица, а пък крадете и с гъзa си..
Софийският апелативен съд отново обслужи мафията.
Женицата я държаха с години в затвора по недоказани обвинения, а този разбойник с парична гаранция. Правосъдие!
Краде се само в провинцията, щото там всички са неграмотни и крадат от малки.