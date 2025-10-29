Трима арестувани при акция на ГДБОП в русенската митница

Трима души са арестувани при акция на антимафиотите от ГДБОП в русенската митница.

По неофициална информация на БНР все още се издирва един от директорите в митницата.

БНТ съобщава, че разследването е за злоупотреба с акцизни стоки и по него се работи от няколко месеца. Териториалната дирекция на Агенция "Митници" в Русе отговаря за работата на митниците в Русе, Свищов и Лом.

Полицейската акция е започна във вторник сутринта, когато полицаите блокирали сградата на митниците в Русе и са започнали проверки на офиси, документи и компютърна техника.

По същото време Софийският апелативен съд отмени домашния арест на бившия директор на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки и го замени с парична гаранция в размер на 8000 лева.

Беляшки беше задържан и обвинен за злоупотреба със служебно положение. Той прекара два месеца в ареста, след което му беше наложена втората по тежест мярка за неотклонение "домашен арест".

Митническият шеф е обвиняем по досъдебно производство за длъжностни престъпления в особено големи размери. Установено е, че е направен опит за неправомерно предотвратяване на митническа инспекция на превозно средство на ГКПП "Капитан Андреево".