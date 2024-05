Трима българи са сред най-добрите астрофотографи в света

Михаил Минков, Росица Димитрова и Тервел Куцев са сред 25-те най-добри астрофотографи на Млечния път в света. Тримата се нареждат на челните места заедно със свои колеги от Европа, Австралия, Нова Зеландия, Южна и Северна Америка.

Снимка на Михаил Минков за втори път е избрана за една от най-добрите астрофотографии за годината. "Тази година радостта ми е още по голяма, защото сме трима от България. За нашата страна и малката ни астрофотографска общност това е голямо събитие", каза фотографът.

Най-добрите фотографии на Млечния път – спиралната галактика, в която се намира Слънчевата система – направени по целия свят, се избират в рамките на конкурса Milky Way Photographer of the Year. Той се провежда за седма поредна година от блога за туристическа фотография Capture The Atlas и има за цел да популяризира астрофотографията по света.

Всички 25 снимки вижте тук.

Цъфтящо бутилково дърво

Росица Димитрова снима цъфнал Брахитион – Бутилково дърво на остров Сокотра в Арабско море на фона на Млечния път. Снимката ѝ Blooming bottle tree се нарежда сред 25-те най-добри.



"Цъфнало бутилково дърво". Сн. Росица Димитрова

"Те цъфтят само за няколко седмици през февруари и март и това е хипнотизираща гледка, която искате да изпитате отново и отново. Всъщност бях бременна в 11-та седмица с второто си дете, когато посетих Сокотра. Трябва да призная, че къмпингуването и снимането в продължение на цяла нощ не бяха най-подходящите дейности за мен, но всички предизвикателства абсолютно си заслужаваха. Сега мечтая един ден да заведа двете си дъщери в Сокотра. Това ще бъде преживяване, което те никога, никога няма да забравят", обяснява Росица Димитрова.

Суетата на живота

Михаил Минков избира да снима в каменистата пустинна долина в южната част на Йордания, която се казва Уади Рам, но я наричат още Лунна нощ. Концепцията зад кадъра The vanity of life, с който впечатлява организаторите на конкурса, е да подчертае яркия контраст между необятността на космоса и миниатюрната природа на човечеството.

Композицията умишлено насочва вниманието на зрителя към малка фигура, подчертавайки незначителността на човека в голямата Вселена, докато величественото ядро на Млечния път доминира на заден план.



"Суетата на живота". Сн. Михаил Минков

"Всеки път, когато се осмеля да уловя нощното небе, съм изпълнен с чувство на смирение и благодарност за моето съществуване. Сякаш проблемите ми се смаляват и си спомням огромната любов, която изпитвам към семейството си, и красотата на самия живот. Всичко останало започва да изглежда тривиално", казва фотографът.

Царството на Перун

Третият отличен българин е Тервел Куцев, чиято фотография е заснета не къде да е, а в България, в Пирин. Снимката се казва The kingdom of Perun.



"Царството на Перун". Сн. Тервел Куцев

"За малката си площ България е страна с много разнообразен ландшафт. Имаме общо 39 планини, а една от любимите ми е Пирин заради скалистите върхове, които изглеждат така, сякаш са проектирани от човек. Вихрен (2914 м), мраморният връх в центъра на панорамата, е най-високият в Пирин. Красотата му ме накара да се влюбя в алпинизма и, съвсем естествено, се превърна в любимо място за астрофотография. Пирин планина носи името на един от най-могъщите богове в славянската митология – Перун – богът на гръмотевиците, а Вихрен се смята за негов трон. Незабравимо усещане е да стоиш под красивото нощно небе, възхищавайки се на царството на Перун", обяснява Куцев.

Тримата българи са избрани измежду стотици конкуренти и хиляди кадри от цял свят. Победителите не получават материална награда. Същинският приз се крие в престижа и популярността на Milky Way Photographer of the Year, благодарение на която изображенията на 25-мата обикалят света.