Трима души са намерени застреляни в джип край Сливница

Трима души са открити застреляни в джип в района на Сливница, съобщи МВР полицията.
Жертвите са 53-годишен мъж, 53-годишна жена и 26-годишно момче, които са намерени с огнестрелни рани в слепоочията.
По-рано семейство е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си.
Трагедията се е случила между селата Гълъбовци и Деянова воденица. Колата е открита в нива. Сигналът е подаден в петък сутринта.
"Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техния дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница. При обхода е открит лек автомобил, в който са били телата на мъж на 53 години, неговата съпруга, също на 53 години и техният 26-годишен син", съобщава МВР.
Тримата са били с огнестрелни рани, а в превозното средство е намерено и оръжието, с което е извършено деянието.
В момента се провежда оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент.
