Трима души са ранени при удар с дронове срещу турски товарен кораб в Черно море

Най-малко трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщи ДПА, като се позовава на турски правителствени представители.
Корабът „Надежда“ е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи турската Главна дирекция по морските въпроси, цитирана от турски медии. В съобщенитето не се уточнява коя страна стои зад атаката.
Според турски медии, които се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрона атакували плавателния съд под флага на Камерун.
Всички 23 членове на екипажа са били прехвърлени в Новоросийск от руския военноморски флот.
През последните седмици и Украйна, и Русия засилиха ударите си срещу кораби в Черно море.
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1 коментар
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Корабът Надежда под камерунски флаг надали е "турски кораб", особено след като орките са превозили екипажа след това.