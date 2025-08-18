 Прескочи към основното съдържание
Трима души, включително и малко дете, загинаха при руска атака срещу Харков

3 коментара
Снимката е илюстративна

Русия не спира атаките срещу Украйна на фона на продължаващите преговори за мир. 

Трима души, включително и малко дете, бяха убити тази нощ, а 17 са ранени при руска въздушна атака срещу жилищен район на Харков, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на украинските власти.
 
Атака с дронове причини смъртта на двегодишно момче във втория по големина украински град рано тази сутрин, след като по-рано през нощта Харков бе атакуван с балистична ракета, написа областният управител на Харковска област Олег Синегубов в приложението за съобщения "Телеграм".
 
Броят на ранените по време на атаките срещу Харков "непрекъснато нарастват", добави Синегубов.
 
Отново в "Телеграм" кметът на града Игор Терехов съобщи, че при нападенията са били убити още двама души, а 17 са ранени, сред които шест деца на възраст между 6 и 17 години.
 
"Жена току-що бе спасена изпод руините – тя е жива", съобщи Терехов рано тази сутрин и предупреди, че под рухналите след ударите сгради може да има още затрупани хора.
 
При по-ранната атака с балистична ракета са потрошени около хиляда прозореца, написа Синегубов. Наложила се е евакуацията на някои жители, за да бъдат инспектирани сградите, в които живеят, добавиха украинските служби за извънредни ситуации в "Телеграм".
 
Харков, разположен в Североизточна Украйна, близо до границата с Русия, редовно е мишена на руски удари с дронове и балистични ракети от началото на войната през февруари 2022 г., припомня Ройтерс.
 
Междувременно двама души бяха ранени при руски атаки в Сумска област. Там са разрушени десетки къщи и сграда на образователна институция, съобщиха местните власти.
 
"Врагът продължава умишлено да се цели срещу гражданска инфраструктура в Сумска област – и то през нощта", написа в "Телеграм" ръководителят на регионалната администрация Олег Григоров.
 
Над 25 дрона aтакуваха и украинския черноморски град Одеса и Одески район, съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението "Телеграм".
 
Тревогата бе обявена в 22.56 ч.
 
 
По данни на украинския Генерален щаб, руските сили продължават офанзивните действия на 12 участъка от фронтовата линия. 

Русия Харков
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

  1. Дедо Генчо
    #3

    Те така се водят "мирни преговори"!

  2. panayot.chafkarov
    #2

    Россия откъде се снабдява с КОМПОНЕНТИ за убийства? ЗАЩО реални санкции спрямо Россия няма - може да се появят такива чак след 125-тото пакетче... Партньор ли е на Путин този, който му купува суровините за стотици милярди долари всяка година, и така му финансира армията за война срещу Европа...

  3. Anticomm
    #1

    Go to hell, russian bastards!

