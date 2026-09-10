Трима лекари на съд за смъртта на 6-годишния Ангел след стоматологично лечение в Пловдив

Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари – двама анестезиолози и стоматолог, във връзка със смъртта на 6-годишния Ангел, починал след стоматологично лечение под обща анестезия в пловдивската клиника "Медикус Алфа". Това съобщиха от прокуратурата в четвъртък.

Двамата анестезиолози са обвинени, че на 4 април 2025 г. поради немарливо изпълнение на професионалните си задължения са причинили смъртта на детето. Според прокуратурата те са действали независимо един от друг, като действията и бездействията и на двамата са допринесли за фаталния изход.

Според обвинението първият анестезиолог е избрал неподходяща за възрастта и телесната маса на детето доза медикамент за извеждане от анестезия. Той не е разпознал своевременно настъпило животозастрашаващо усложнение, не е проследил лично възстановяването на детето до възстановяване на защитните рефлекси и стабилизирането на дишането и е напуснал самоволно работното си място.

Прокуратурата твърди, че вторият анестезиолог не е направил правилна първоначална оценка на състоянието на детето, не е разпознал настъпилото усложнение и не е предприел навреме необходимите действия за осигуряване на проходими дихателни пътища.

Обвинението срещу двамата е по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс – за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

На съд е предадена и стоматоложката, извършвала лечението на детето. Тя е обвинена, че в периода от 23 февруари 2024 г. до 4 април 2025 г. е лекувала малолетни пациенти под обща анестезия в болницата, въпреки че лечебното заведение не е имало разрешение за извършването на тази медицинска дейност.

Според прокуратурата стоматоложката е упражнявала професията си в нарушение на установения ред по Закона за лечебните заведения и медицинския стандарт по детска дентална медицина. Обвинението срещу нея е по чл. 324, ал. 2 от Наказателния кодекс – за упражняване на професия или дейност без необходимото разрешение.

Предистория

Шестгодишният Ангел почина на 4 април 2025 г. в частната клиника "Медикус Алфа" в Пловдив след стоматологична манипулация под обща анестезия. Детето е имало кариеси и пулпити, а родителите му Магдалена и Георги Райчеви са се съгласили на лечение под пълна упойка, след като няколко стоматолози са отказали да го лекуват.

Непосредствено след смъртта на детето родителите му разказаха, че до фаталния изход се е стигнало след поредица от грешки и неглижиране на състоянието му. По думите им не е била направена предварителна консултация с анестезиолог, а след интервенцията стоматологът и анестезиологът са напуснали, въпреки че детето е било в тежко състояние.

Според медицинската документация смъртта е настъпила след остър белодробен оток и остра лявокамерна сърдечна недостатъчност, развили се след общата анестезия и последвалата реанимация.

Разследването е продължило повече от година и е включвало разпити на свидетели, анализ на голям обем медицинска документация и седморна комплексна съдебномедицинска експертиза, посочват от прокуратурата.

Отделно разследване за "чадър" над клиниката

Случаят доведе и до отделно разследване на Софийската градска прокуратура. В края на август тази година тя съобщи, че проверява дали длъжностно лице от Министерството на здравеопазването не е осигурило "чадър" над "Медикус Алфа".

Производството е за престъпление по служба и е свързано с действията и бездействията на длъжностни лица при контрола върху разрешението за лечебна дейност на клиниката.

Проверява се дали през февруари 2026 г. служител на здравното министерство е нарушил служебните си задължения, за да набави облага за лечебното заведение.

Повод за това разследване са и резултатите от проверки на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", според които лечебното заведение е работило извън определените от здравните власти правила.

Това разследване е отделно и самостоятелно от наказателното производство за смъртта на 6-годишния Ангел.