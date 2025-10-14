Трима са арестувани заради корупционна схема в КАТ-Хасково

Двама служители на пътната полиция в Хасково са арестувани по подозрение за участие в корупционна схема, съобщи Нова телевизия. Задържана е и жена, за която се смята, че е играла ролята на посредник.

Тримата са задържани при акция на дирекция 'Вътрешна сигурност" в МВР и местната полиция. По първоначални данни става дума за даване на рушвети за регистрация на "проблемни' коли. Един от задържаните е работел на канала, на който са се правели прегледите на колите. Смята се, че услугата е струвала между 200 и 1000 лв.

Към момента от МВР няма официална информация по случая.