Трима се удавиха в Черно море, момиче на 13 години бере душа

Трима летовници се удавиха в Черно море през изминалото денонощие, а момиче на 13 години от Молдова бере душа в болницата в Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в морския град.

Инцидентът с момичето е станал на плаж в Слънчев бряг около 18 часа в сряда. Детето е било заедно със семейството си. По тяхна информация детето влязло в морето, но е съборено от вълните и потънало за кратко време. Вероятно е получило паник атака, последвана от гърч.

Момичето е транспортирано по спешност до областния център Бургас, където е настанено в болница на апаратно дишане, в критично състояние и с опасност за живота. То е настанено в отделението по "Реанимация", посочиха от МВР.

На 20 август в морето край плаж "Силистар" се е удавил мъж на 41 години от София.Тялото му е откарано за извършването на аутопсия. Мъжът е загубил живота си в неохраняема зона, съобщиха още от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Още двама души са загинали в сряда. Жена от София на 72 години се е удавила в района на къмпинг "Каваци – Юг".

Тялото на 35-годишен турист от Чехия е извадено от морето край северния плаж в Приморско.