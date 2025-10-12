Трима висши катарски служители загинаха напът за срещата, на която ще се подпише мирната сделка за Газа

Трима служители от администрацията на емира на Катар (Amiri Diwan, висш държавен орган на страната) загинаха при автомобилна катастрофа близо до египетския град Шарм ел Шейх, съобщи катарското посолство в Египет в социалната мрежа Х. Други двама служители са ранени и са в болница.



Агенция Ройтерс, позовавайки се на източници от службите за сигурност, съобщи, че автомобилът с катарските дипломати се е преобърнал на завой на пътя на около 50 км от Шарм ел Шейх.



Израелският новинарски портал Ynet, позовавайки се на египетския телевизионен канал Al Qahera News, съобщава, че загиналите са били част от делегацията на Катар на преговорите за разрешаване на кризата в Ивицата Газа и са пътували за подписване на споразумение. Отбелязва се, че загиналите са придружавали министър-председателя на Катар, Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, на преговорите в Шарм ел-Шейх.



Египетският курорт бе домакин на непреките преговори между Израел и Хамас с посредничеството на Катар, Турция и Египет. В резултат на тези преговори страните съгласуваха първата част от мирния план, която предвижда освобождаването на всички израелски заложници и изтеглянето на израелските войски "на договорена линия".



В понеделник, 13 октомври, в Шарм ел Шейх трябва да се проведе международна среща на върха, чиято цел е подписване на споразумение за изпълнението на първия етап от мирния план.