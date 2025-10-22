Тройно по-висок ръст на цените на жилищата у нас спрямо еврозоната

Тройно по-висок е ръстът на цените на жилищата у нас спрямо този в еврозоната. Това съобщи д-р Свилен Колев, заместник-председател на Националния статистически институт (НСИ) по време на Real Estate Business Forum, организиран от портала за имоти imoti.net.

Цените на жилищата в България нарастват с 15.5% през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период година по-рано. Ръстът на цените на новите жилища за периода достига 14.9%, докато на цените на старото строителство е 16%.

Увеличението на цените на жилищата вече изпреварва ръста на заплатите, отбеляза Свилен Колев.

Индексът на цените на жилищата в София отчита увеличение от 16.3% през второто тримесечие на 2025 г. спрямо година по-рано, като се забавя в сравнение с отчетени към края на 2024 г. - 20.5%, показват данните на НСИ.

При новите жилища в столицата индексът на цените расте с 16.8% за периода и се забавя от 22.6% от края на 2024 г. и 25.3% от началото на 2024 г.

Ръстът на индекса за съществуващите жилища в София е 16% за периода, като се забавя от 18.9% към края на 2024 г.

Данните показват, че България е на второ място в Европейския съюз (ЕС) по годишен ръст на индекса на цените на жилищата през второто тримесечие годината спрямо същия период на 2024 г. при средно ниво за ЕС от 5.4% и за еврозоната от 5.1%.

Икономическият растеж и увеличението на заплатите са в основата на поскъпването на имотите. „Имаме един от високите икономически ръстове за миналата година в рамките на ЕС и еврозоната - 3,4% за 2024 г. Това, според прогнозите, ще продължи в следващите 2 - 3 години, като ръстът ще се задържи над средния за региона, за еврозоната и за ЕС“, коментира Свилен Колев, цитиран от investor.bg.

Средната работна заплата в България е 2572 лева през второто тримесечие на 2025 г., което е увеличение с 12 на сто спрямо година по-рано, сочат данните на НСИ. Само за София ръстът достига 11.5% до 3489 лева.

Що се отнася до продажбите на жилища в България, броят им расте с близо 3% през второто тримесечие на 2025 г. на годишна база. При новите жилища ръстът за периода е 4.1%, а при старите – 2.3%.

Строителството е икономическият сектор с най-силен ръст на брутната добавена стойност през 2024 г., което продължава като тенденция и през 2025 г. Това е предпоставка за предлагане и активна строителна дейност, отбеляза Свилен Колев.

Той направи паралел и между движението на цените на имотите в България и Хърватия, която е последната държава от ЕС, присъединила се към еврозоната непосредствено преди нашата.

При включването на куната и лева в „чакалнята“ за еврозоната през 2020 г. и в двете страни има пик при продажбите. В Хърватия през тримесечието преди присъединяването към еврозоната има задържане на сделките, ръст през първите две тримесечия след това и спад в края на първата година от членството. След това пазарът в страната върви нагоре.

За лихвите по ипотеките Свилен Колев коментира, че ще влезем в еврозоната с ниски стойности, като ще се наредим сред Малта, Финландия, Португалия, Испания, където се отчитат лихви под 3%.

Той посочи, че инфлацията е едноцифрена, макар че очакванията за ръста на потребителските цени е да се повишават.

Влошават се очакванията за финансовото състояние на домакинствата и икономическата ситуация в страната. Същевременно домакинствата декларират намерение да продължат да спестяват, както и да купуват повече жилища и коли.

Според Свилен Колев важните теми за пазара на имоти, които трябва да се следят през следващата година, са евентуалните промени в данъчната тежест за домакинствата, включително за недвижимите имоти и актуализирането на данъчните оценки, темпът на ръст на заплатите, паричната политика на Европейската централна банка, въвеждането на нови макропруденциални мерки от страна на Българската народна банка, за да се ограничи риска от ипотечното кредитиране.