Трудностите пред европейските влакове

Международните пътувания с влак са във възход, но за пътниците те все още не са по-лесни, показва обзор на нидерландския информационен сайт "Ню".
Резервирането на билети често е сложно за разлика от покупката на самолетен билет, а цената на влаковия билет обикновено е значително по-висока.
"Европейските железопътни връзки са се подобрили значително в сравнение с преди 50 години, но развитието е твърде бавно", казва Берт ван Вее, професор по транспортна политика в Техническия университет в Делфт.
Пътуването с влак през няколко европейски държави остава трудно заради несъгласувани разписания, различни системи за резервации и инфраструктура.
Докато самолетни билети могат да се закупят с едно кликване, за влак често се налага посещение на няколко уебсайта и справяне с неясна или непълна информация. При закъснения или пропуснати връзки авиокомпаниите по закон компенсират пътниците си, но в международния железопътен транспорт това не винаги е така.
По думите на Ван Вее в много страни международните връзки не са приоритет - националният железопътен транспорт е с предимство, което забавя развитието на трансграничните маршрути.
Въпреки това броят на пътуващите нараства. През 2019 г. около 4 милиона нидерландци са пътували с влак в чужбина - с 13 на сто повече спрямо предходната година. През 2024 г. броят на международните билети е достигнал около 6 милиона. Най-популярни са директните линии до Антверпен, Брюксел, Лондон и Париж.
На пазара се появяват нови играчи, включително оператори на по-евтини нощни влакове. Ако такива инициативи успеят, предлагането може да се разшири, а цените да паднат, смята Ван Вее.
Неравнопоставеност между самолет и влак
Самолетният транспорт остава значително по-популярен - през 2024 г. от и до нидерландските летища са пътували 76.2 млн. души. Това е над 12 пъти повече от международните пътници с влак. Въпреки поскъпването на самолетните билети, те остават относително евтини, докато влаковите трудно могат да се конкурират по цена.
Още по темата
Според Ван Вее проблемът не е, че влаковите билети са прекалено скъпи, а че самолетните са твърде евтини, поради структурни предимства за авиацията - международните билети са освободени от ДДС, а керосинът - от акциз.
Железопътните компании, напротив, плащат данъци върху електроенергията и билетите. При тази неравнопоставеност ценовата конкуренция е почти невъзможна.
Перспективи и европейски мерки
Въпреки предизвикателствата, професорът смята, че влакът има "попътен вятър" благодарение на климатичните цели и нарастващата му популярност като екологичен транспорт.
Европейският съюз вече работи за по-добро информиране на пътниците. По инициатива на бившия европейски комисар по въпросите на климата Франс Тимерманс бяха въведени по-строги правила. До 2026 г. трябва да бъде създадена централизирана платформа за резервации, позволяваща планиране и закупуване на билети за няколко държави наведнъж.
Според обзора това може най-накрая да улесни планирането и резервирането на международни пътувания с влак.
По БТА
Има голяма разлика в пътуванията с влак и самолет и тя не е във времепътуването. Аз пътувах от центъра на Лондон до центъра на Париж ( 500 км ) със супрекспреса за 2 часа и 20 минути. Знаете загубените часове за пътуване до летището, висене на летището и после пътуването до града.