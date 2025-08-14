Трудностите пред европейските влакове

Международните пътувания с влак са във възход, но за пътниците те все още не са по-лесни, показва обзор на нидерландския информационен сайт "Ню".

Резервирането на билети често е сложно за разлика от покупката на самолетен билет, а цената на влаковия билет обикновено е значително по-висока.

"Европейските железопътни връзки са се подобрили значително в сравнение с преди 50 години, но развитието е твърде бавно", казва Берт ван Вее, професор по транспортна политика в Техническия университет в Делфт.

Пътуването с влак през няколко европейски държави остава трудно заради несъгласувани разписания, различни системи за резервации и инфраструктура.

Докато самолетни билети могат да се закупят с едно кликване, за влак често се налага посещение на няколко уебсайта и справяне с неясна или непълна информация. При закъснения или пропуснати връзки авиокомпаниите по закон компенсират пътниците си, но в международния железопътен транспорт това не винаги е така.

По думите на Ван Вее в много страни международните връзки не са приоритет - националният железопътен транспорт е с предимство, което забавя развитието на трансграничните маршрути.

Въпреки това броят на пътуващите нараства. През 2019 г. около 4 милиона нидерландци са пътували с влак в чужбина - с 13 на сто повече спрямо предходната година. През 2024 г. броят на международните билети е достигнал около 6 милиона. Най-популярни са директните линии до Антверпен, Брюксел, Лондон и Париж.

На пазара се появяват нови играчи, включително оператори на по-евтини нощни влакове. Ако такива инициативи успеят, предлагането може да се разшири, а цените да паднат, смята Ван Вее.

Неравнопоставеност между самолет и влак

Самолетният транспорт остава значително по-популярен - през 2024 г. от и до нидерландските летища са пътували 76.2 млн. души. Това е над 12 пъти повече от международните пътници с влак. Въпреки поскъпването на самолетните билети, те остават относително евтини, докато влаковите трудно могат да се конкурират по цена.

Според Ван Вее проблемът не е, че влаковите билети са прекалено скъпи, а че самолетните са твърде евтини, поради структурни предимства за авиацията - международните билети са освободени от ДДС, а керосинът - от акциз.

Железопътните компании, напротив, плащат данъци върху електроенергията и билетите. При тази неравнопоставеност ценовата конкуренция е почти невъзможна.

Перспективи и европейски мерки

Въпреки предизвикателствата, професорът смята, че влакът има "попътен вятър" благодарение на климатичните цели и нарастващата му популярност като екологичен транспорт.

Европейският съюз вече работи за по-добро информиране на пътниците. По инициатива на бившия европейски комисар по въпросите на климата Франс Тимерманс бяха въведени по-строги правила. До 2026 г. трябва да бъде създадена централизирана платформа за резервации, позволяваща планиране и закупуване на билети за няколко държави наведнъж.

Според обзора това може най-накрая да улесни планирането и резервирането на международни пътувания с влак.

По БТА