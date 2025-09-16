Цанов, Гайтанджиева, Радев или как ВМЗ-Сопот попадна в центъра на скандал на фона на планове за милиардна инвестиция

“Не съм виждал по-некадърен и нагъл опит за диверсия“. Така депутатът от групата на ПП-ДБ Явор Божанков определи раздухването на скандал около държавния военен завод ВМЗ-Сопот в момент, когато се очаква милиардна инвестиция там.

Преди ден президентът Румен Радев обяви, че сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби в заводите. Изненадващо, сигналите на държавния глава се базират на спорна информация от публикация на популярния ютюбър Станислав Цанов.

Преди няколко дни Радев прие лично Цанов в президентството, след като той излъчи в YouTube канала си разговор с маскиран мъж, представен като служител на ВМЗ. Анонимният мъж говори за злоупотреби при поръчки, доставки на машини, ремонти, както и схеми при сделки с посредници в търговията с оръжие.

“Румен Радев покани ютюбъра Цанов в президентството. Очакваме срещата на държавния глава с Киро Брейка. Не съм виждал по-некадърен и нагъл опит за диверсия. Главната копейка на държавата първо се хвали, че привлича германска инвестиция в България, а после вкарва в президентството ютюбъри, които твърдят, че Германия иска да ни вземе завода, включително чрез обвинения в шпионаж“, коментира Божанков във Фейсбук.

Според него директно се атакува готвената съвместна инвестиция на България и германския мастодонт “Райнметал“. Планира се в България да бъдат изградени два завода – за боеприпаси и за барут. Първият завод ще е съвместен с ВМЗ – Сопот и ще се специализира в производството на боеприпаси с натовски калибър.

България има ограничени възможности в това отношение, тъй като българската индустрия разчита основно на производството на старите съветски калибри.

“Информаторът“ със скрита самоличност твърди, че се прави тайна приватизация. Германците имали агент в завода. А след инвестицията с “Райнметал“ щял да се сключи нарочно договор, който да не се изпълни. Така Германия целяла да ни причини и това зло – да ни вземе завода. “Работникът“ във ВМЗ стига дотам, че обвинява Германия в корупция. Немците подкупвали служители чрез децата им, които работели в Германия“, отбелязва Божанков.

Президентът Румен Радев твърди, че той е уредил инвестицията на “Райнметал“ и по тази тема влезе в разправия с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който също беше активен в контактите с германската компания.

Лидерът на партия "Единение" Иван Христанов повдига въпроса защо Радев се информира от Цанов при положение, че има достъп до информация.

“Когато научих за Радев и искането му за проверка на ВМЗ-Сопот, бях сигурен, че става въпрос за сериозна заплаха с информация от #службите. Изведнъж БААААМ, #Цанов. Не се изказвам против самия Цанов, но президентът да се информира от интернет при наличие на ПЪЛНА #РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ в ръцете му?!? Сериозно ли? Хора, това е държава в режим на свободно падане. Дъното не е под нас, над нас е!”, посочва Христанов.

Случаят би следвало да се провери от ДАНС, МВР и прокуратурата.