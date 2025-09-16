Цанов, Гайтанджиева, Радев или как ВМЗ-Сопот попадна в центъра на скандал на фона на планове за милиардна инвестиция

“Не съм виждал по-некадърен и нагъл опит за диверсия“. Така депутатът от групата на ПП-ДБ Явор Божанков определи раздухването на скандал около държавния военен завод ВМЗ-Сопот в момент, когато се очаква милиардна инвестиция там.
Преди ден президентът Румен Радев обяви, че сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби в заводите. Изненадващо, сигналите на държавния глава се базират на спорна информация от публикация на популярния ютюбър Станислав Цанов.
Преди няколко дни Радев прие лично Цанов в президентството, след като той излъчи в YouTube канала си разговор с маскиран мъж, представен като служител на ВМЗ. Анонимният мъж говори за злоупотреби при поръчки, доставки на машини, ремонти, както и схеми при сделки с посредници в търговията с оръжие.
“Румен Радев покани ютюбъра Цанов в президентството. Очакваме срещата на държавния глава с Киро Брейка. Не съм виждал по-некадърен и нагъл опит за диверсия. Главната копейка на държавата първо се хвали, че привлича германска инвестиция в България, а после вкарва в президентството ютюбъри, които твърдят, че Германия иска да ни вземе завода, включително чрез обвинения в шпионаж“, коментира Божанков във Фейсбук.
Според него директно се атакува готвената съвместна инвестиция на България и германския мастодонт “Райнметал“. Планира се в България да бъдат изградени два завода – за боеприпаси и за барут. Първият завод ще е съвместен с ВМЗ – Сопот и ще се специализира в производството на боеприпаси с натовски калибър.
България има ограничени възможности в това отношение, тъй като българската индустрия разчита основно на производството на старите съветски калибри.
“Информаторът“ със скрита самоличност твърди, че се прави тайна приватизация. Германците имали агент в завода. А след инвестицията с “Райнметал“ щял да се сключи нарочно договор, който да не се изпълни. Така Германия целяла да ни причини и това зло – да ни вземе завода. “Работникът“ във ВМЗ стига дотам, че обвинява Германия в корупция. Немците подкупвали служители чрез децата им, които работели в Германия“, отбелязва Божанков.
Лидерът на партия "Единение" Иван Христанов повдига въпроса защо Радев се информира от Цанов при положение, че има достъп до информация.
“Когато научих за Радев и искането му за проверка на ВМЗ-Сопот, бях сигурен, че става въпрос за сериозна заплаха с информация от #службите. Изведнъж БААААМ, #Цанов. Не се изказвам против самия Цанов, но президентът да се информира от интернет при наличие на ПЪЛНА #РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ в ръцете му?!? Сериозно ли? Хора, това е държава в режим на свободно падане. Дъното не е под нас, над нас е!”, посочва Христанов.
Случаят би следвало да се провери от ДАНС, МВР и прокуратурата.
Svetlin 1 - верно, мурзил, катастрофално е. Особено за блатната ти пЭдЭрацийка. Обаче за вас, болгарските падлогъй на копанята с руZкий цвик, истинската катастрофа предстои. Тъй ще ви изпращят гръбначенцата и ще ви писнат ушетата, даже идея си нямаш. Аре сега марш в Усть-Говнюбинск, дето "уборнаята" ти е с печка и даже има в. "Правда" да се триеш след СССРане.
Споко, колеги, колкото и да се пънат про-pyZките иZпражнения тип дида дълбокото гърло, рундю БОТАША и Ко., ще има инвестиция във ВМЗ. Просто интересът на ЕС, "Райнметал" и неколцина булгарские крадцъй тип буда Панкраця съвпадат.
Направих си труда да изгледам целия запис в Youtube, въпреки съучастието на лицето Диляна Гайтанджиева, за която знаем отлично чии интереси защитава. Смея да твърдя, че изнесената информация за Иван Иванов отговаря на истината. Вярно е и, че Корнелия Нинова (в качеството си на ресорен министър) е обещавала увеличение на заплатите - просто защото тогава бе наложила свой изпълнителен директор (гореспоменатия послушко Иван Иванов) и свой посредник, през когото да минават сделките. Всичко останало в … "материала" или е тотално невярно, или е твърде преувеличено, или са недоказани/недоказуеми спекулации. Остава да си зададем вечния въпрос в такива случаи - Qui bono (Кой печели) от този "скандал".
За мен всичките приличат на г овна,Божанков прилича на н едоразвид ,както искаш хо разбирай :/
А мунчо прилича на точно това, което си е - мръсник, негодник и подлец.
Отново се видя, че единствено Божанков е нормален сред пепетата, защото само той осъди новата мръсотия на мунчо, който заслужава само едно и специално съм го упоменал в ника си - дългогодишна присъда.
Бихте ли обяснили защо, моля?
Катастрофално е да се изграждат заводи за барут в България!
Приличащия на третокласник Божанков не му е ясно ,че там работят хора и всичко се знае :/ Абсолютно е вярно всичко от клипа на Цанов ,преди време имаше и друг клип с работници от Арсенал :/
Радев се бори явно за медал Ломоносов,то не бе Ботащ,то не бе Референдум за еврото,сега съсипване на сделка по донос.Браво Рдаев,голям борец излезе с малкото юмруче