 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Цанов, Гайтанджиева, Радев или как ВМЗ-Сопот попадна в центъра на скандал на фона на планове за милиардна инвестиция

11 коментара
ВМЗ-Сопот, сн. БГНЕС
“Не съм виждал по-некадърен и нагъл опит за диверсия“. Така депутатът от групата на ПП-ДБ Явор Божанков определи раздухването на скандал около държавния военен завод ВМЗ-Сопот в момент, когато се очаква милиардна инвестиция там.
 
Преди ден президентът Румен Радев обяви, че сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби в заводите. Изненадващо, сигналите на държавния глава се базират на спорна информация от публикация на популярния ютюбър Станислав Цанов. 
 
Преди няколко дни Радев прие лично Цанов в президентството, след като той излъчи в YouTube канала си разговор с маскиран мъж, представен като служител на ВМЗ. Анонимният мъж говори за злоупотреби при поръчки, доставки на машини, ремонти, както и схеми при сделки с посредници в търговията с оръжие.
 
 
 
Във видеото се появява и Диляна Гайтанджиева, изобличена от Христо Грозев и платформата “Белингкат“, че е работила за руската разузнавателна служба – ГРУ. Тя отрече обвиненията и обяви, че ще съди Грозев за клевета.
 
“Румен Радев покани ютюбъра Цанов в президентството. Очакваме срещата на държавния глава с Киро Брейка. Не съм виждал по-некадърен и нагъл опит за диверсия. Главната копейка на държавата първо се хвали, че привлича германска инвестиция в България, а после вкарва в президентството ютюбъри, които твърдят, че Германия иска да ни вземе завода, включително чрез обвинения в шпионаж“, коментира Божанков във Фейсбук.
 
 
 
Според него директно се атакува готвената съвместна инвестиция на България и германския мастодонт “Райнметал“. Планира се в България да бъдат изградени два завода – за боеприпаси и за барут. Първият завод ще е съвместен с ВМЗ – Сопот и ще се специализира в производството на боеприпаси с натовски калибър. 
 
България има ограничени възможности в това отношение, тъй като българската индустрия разчита основно на производството на старите съветски калибри. 
 
“Информаторът“ със скрита самоличност твърди, че се прави тайна приватизация. Германците имали агент в завода. А след инвестицията с “Райнметал“ щял да се сключи нарочно договор, който да не се изпълни. Така Германия целяла да ни причини и това зло – да ни вземе завода. “Работникът“ във ВМЗ стига дотам, че обвинява Германия в корупция. Немците подкупвали служители чрез децата им, които работели в Германия“, отбелязва Божанков. 
 
Президентът Румен Радев твърди, че той е уредил инвестицията на “Райнметал“ и по тази тема влезе в разправия с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който също беше активен в контактите с германската компания. 
 
Лидерът на партия "Единение" Иван Христанов повдига въпроса защо Радев се информира от Цанов при положение, че има достъп до информация. 
 
“Когато научих за Радев и искането му за проверка на ВМЗ-Сопот, бях сигурен, че става въпрос за сериозна заплаха с информация от #службите. Изведнъж БААААМ, #Цанов. Не се изказвам против самия Цанов, но президентът да се информира от интернет при наличие на ПЪЛНА #РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ в ръцете му?!? Сериозно ли? Хора, това е държава в режим на свободно падане. Дъното не е под нас, над нас е!”, посочва Христанов. 
 
Случаят би следвало да се провери от ДАНС, МВР и прокуратурата.

Ключови думи

ВМЗ-Сопот Христанов Божанков
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

11 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. кр
    #11
    Отговор на коментар #10

    За мен всичките приличат на г овна,Божанков прилича на н едоразвид ,както искаш хо разбирай :/

  2. мунчо в затвора!
    #10
    Отговор на коментар #4

    А мунчо прилича на точно това, което си е - мръсник, негодник и подлец.

  3. мунчо в затвора!
    #9

    Отново се видя, че единствено Божанков е нормален сред пепетата, защото само той осъди новата мръсотия на мунчо, който заслужава само едно и специално съм го упоменал в ника си - дългогодишна присъда.

  4. Wiseman
    #8
    Отговор на коментар #6

    Бихте ли обяснили защо, моля?

  5. ПyтлЭр Xyйло
    #7

    Svetlin 1 - верно, мурзил, катастрофално е. Особено за блатната ти пЭдЭрацийка. Обаче за вас, болгарските падлогъй на копанята с руZкий цвик, истинската катастрофа предстои. Тъй ще ви изпращят гръбначенцата и ще ви писнат ушетата, даже идея си нямаш. Аре сега марш в Усть-Говнюбинск, дето "уборнаята" ти е с печка и даже има в. "Правда" да се триеш след СССРане.

  6. Svetlin 1
    #6

    Катастрофално е да се изграждат заводи за барут в България!

  7. ПyтлЭр Xyйло
    #5

    Споко, колеги, колкото и да се пънат про-pyZките иZпражнения тип дида дълбокото гърло, рундю БОТАША и Ко., ще има инвестиция във ВМЗ. Просто интересът на ЕС, "Райнметал" и неколцина булгарские крадцъй тип буда Панкраця съвпадат.

  8. кр
    #4

    Приличащия на третокласник Божанков не му е ясно ,че там работят хора и всичко се знае :/ Абсолютно е вярно всичко от клипа на Цанов ,преди време имаше и друг клип с работници от Арсенал :/

  9. Wiseman
    #3

    Направих си труда да изгледам целия запис в Youtube, въпреки съучастието на лицето Диляна Гайтанджиева, за която знаем отлично чии интереси защитава. Смея да твърдя, че изнесената информация за Иван Иванов отговаря на истината. Вярно е и, че Корнелия Нинова (в качеството си на ресорен министър) е обещавала увеличение на заплатите - просто защото тогава бе наложила свой изпълнителен директор (гореспоменатия послушко Иван Иванов) и свой посредник, през когото да минават сделките. Всичко останало в

  10. ирис
    #2

    Радев се бори явно за медал Ломоносов,то не бе Ботащ,то не бе Референдум за еврото,сега съсипване на сделка по донос.Браво Рдаев,голям борец излезе с малкото юмруче

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни