Лятната кампания на руската армия в Украйна, по време на която генералите се опитаха да пробият отбраната в Донбас, а също така откриха нов фронт в Харковска и Сумска област, не донесе резултати, пише военният наблюдател на Bild Юлиан Репке.

Въпреки че по данни на DeepState темпът на офанзивата на руските войски е бил най-висок от ноември миналата година, общо за трите летни месеца те успяха да превземат само 0,3% от украинската територия, или около 1800 квадратни километра.

„Повечето от целите, които Москва си постави за кампанията от април до август 2025 г., не бяха постигнати“, пише Репке. В Донецка област руските войски се опитаха да превземат Покровск и дори пробиха до центъра на града през август. След три седмици обаче всички части бяха унищожени или пленени, пише Репке.

Плановете на Кремъл за създаване на „пояс за сигурност“ в Черниговска, Сумска и Харковска област също не се осъществиха: армията успя да превземе само около 70 км по границата, въпреки че в Суми беше изпратена 50-хилядна групировка, а в Харковска област бяха изпратени сили със същия размер, включително елитни въздушно-десантни дивизии.

Общо генералите от Генералния щаб изпратиха 160 000 бойци на фронтовата линия. Въпреки това, на юг, в Херсонска и Запорожка област, фронтът остана стабилен и „Кремъл беше принуден по същество да се откаже от плановете си за настъпление“, пише Репке.

В средата на август руските военни успяха да пробият отбраната на украинските въоръжени сили северно от Покровск и да проникнат на 15-17 км дълбочина. Както обаче пишат експерти от Института за изследване на войната, полученият издатък се оказа твърде тесен и уязвим за контраатаки на украинските въоръжени сили. А частите, участвали в пробива, бяха под заплаха от обкръжение до 20 август.

В резултат на това настъплението в този район спря. „Изглежда, че руското командване е изоставило опитите да се възползва от пробива в посока Доброполе“, тъй като тактиката „е била неуспешна и не е позволила силен плацдарм в зоната на пробива“, отбелязва Институтът за изследване на войната (ISW).

Генералите от Генералния щаб обещават на Владимир Путин, че отбраната на Украйна по фронтовата линия ще се срине до октомври-ноември, съобщиха по-рано източници на Ройтерс, близки до Кремъл. Според тях Путин вярва, че армията му печели на бойното поле, поддържа планове за завземане на четири области на Украйна (Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие) и не планира да се поддава на ултиматумите на Доналд Тръмп.

Руската армия може да се опита да премине в настъпление отново през зимата, когато земята замръзне и листата падат от дърветата, което ще намали защитата от дронове, каза военният експерт Густав Гресел пред Bild. „Реорганизацията на украинската армия внася ред в редиците“, отбелязва той. „Сред руснаците, напротив, се наблюдава известна умора.“