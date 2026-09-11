Цената на дизела в САЩ за първи път надхвърли 6 долара за галон

Цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд днес, надхвърляйки за първи път прага от 6 долара за галон (3,78 литра), предаде Франс прес.
Според Американската автомобилна асоциация (AAA) цената на галон дизел днес се движи средно около 6,06 долара, за първи път преминавайки този символичен праг.
На световните пазари петролът продължава да поскъпва, тласкан нагоре от войната в Близкия изток и атаките на Украйна срещу руски рафинерии.
Цената на северноамериканския WTI се повиши с 0,58 процента до 103,07 долара за барел след ръста от 6,7 процента вчера.
Цените на черното злато изглеждат вече стабилно закрепени над прага от 100 долара – най-високото ниво от май насам, което оказва натиск върху бюджета на шофьорите и върху икономиката като цяло.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
как е, МАГАрета? . . . Изпълнява ли си дЪ.трЪ. обещанията? . . . Ше има ли по 5000 кинта за изборите? . . . Дръжте се!!! . . . (((((-: