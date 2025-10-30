Цената на красотата: Гаражни процедури на промоция завършват с паднали клепачи и абцеси

95% от хората, които се подлагат на естетични процедури се решават на тази стъпка, когато усещат нужда от промяна в живота си като цяло. Това сочат данните от проучване, представено по повод началото на информационно-образователната кампания "Цената на красотата", организирана от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, Асоциация Грижа за пациента и Портал на пациента. Все повече хора търсят пътя към "съвършенството", но често – без достатъчно информация и контрол, стана ясно на форума.
Проучването включва дълбочинни интервюта на 30 лекари и 30 пациенти в София, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Шумен, Велико Търново и Варна и бе представено от Анета Драганова от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването (АПАЗ).
Най-рисково и със сериозни усложнения като инфекции, съдови инциденти, абсцеси, паднали клепачи е подвеждането по модели от социалните медии, по големи отстъпки за процедури и продукти за сметка на качеството, неправилен избор на място за извършване на естетичните процедури – в козметични и фризьорски салони, фитнес зали, студиа за татуиране, а не в лечебни заведения.
"Много от пациентите погрешно приравняват естетичните процедури с направата на прическа", обясни Анета Драганова. Тя акцентира и на факта, че родители водят за естетични процедури деца на 15 – 17 години и след като лекарите им откажат, те се насочват към нелицензирани лица – козметички, татуисти, фитнес инструктори и самопровъзгласили се лекари.
Ендокринологът д-р Райна Стоянова, председател на Българската лонджeвити асоциация, обединяваща различни специалисти в сферата на дълголетието, коментира, че хората искат да живеят много дълго, да са здрави и същевременно красиви. "Само че налаганите модели в социалните мрежи често са фалшиви – например кожа без пъпчици и без нито едно петънце. А постигането на ниско тегло с безкрайно слаба талия често е нездравословно. Установено е, че поне 8000 души в България ползват по собствено усмотрение медикаменти за диабет, които водят до редукция на теглото. Това е изключително рисковано, ако не се извършва по предписание на лекар и без проследяване. Опасно е също вливането на витамини, минерали и антиоксиданти“, обясни д-р Стоянова.
Адвокат Калина Михайлова направи юридически прочит на естетичните процедури.
"Естетичната медицина не е самостоятелна медицинска специалност, а обединява различни дейности от различни специалности, представлява съвкупност от всички тях. В момента естетични процедури у нас извършват лекарите по кожни и венерически болести, специалистите по пластична реконструктивна и естетична медицина, АГ-специалисти (в съответната област), офталмолози, дентални медици, УНГ специалисти. Само първите две специалности обаче вече имат приет стандарт, който регламентира извършването на съответни дейности с естетична цел", каза адвокат Михайлова. Тя подчерта, че козметици, медицински сестри и специалисти по здравни грижи нямат право да извършват медико-естетични процедури.
"От 2016 г. се опитваме да изясним кой може да извършва естетични процедури. Естетичната медицина е мултидисциплинарна дейност. Ние я практикуваме в оралната и периоралната зона, за което сме обучени. В момента изработваме нов стандарт“, каза д-р Христо Карачанов от Асоциация на денталните лекари, практикуващи естетични процедури.
Липсата на обучение по естетична медицина в медицинските университети и на регламент за това кой има право да обучава на естетична медицина, е проблем за бъдещите лекари, посочи Антонио Ангелов от Асоциацията на студентите- медици в България.
Адвокат Калина Михайлова обърна внимание, че в стандарта на дерматолозите е записано естетичните процедури да се извършват от други лекари само под надзор на дерматолог, като дават 9-месечен срок това да се случи. "Това ще доведе до колизии с другите медицински специалисти, които осъществяват естетични процедури. Същевременно обучението по естетична медицина на лекарите по кожни и венерически болести е само един месец от общо 48 месеца обучение за придобиване на специалност Кожни и венерически болести", подчерта адвокат Михайлова.
"Няма никакъв регламент кой може да извършва козметични процедури, свързани с използването на всякакъв вид енергии – лазерни процедури, ултравиолетови лъчи в солариумите, високочестотни въздействия, въпреки че се водят неинвазивни процедури. Ние сме убедени, че те следва да се извършват от лекари и под наблюдение на лекари, за да се проследи ефектът и възможните неблагоприятни за здравето реакции“, обясниха доц. Михаела Иванова и главен експерт Христина Петкова от Националния център по обществено здраве и анализи.
Зам.-министърът на здравеопазването Добромира Карева обеща да съдейства за синхронизиране на стандартите по естетична медицина на различни специалности и да инициира среща с контролните органи, за да насочат вниманието си към местата, където се вършат най-опасните за пациентите и клиентите нарушения, свързани с естетични процедури.
"Мисията на "Цената на красотата" е да повишим информираността, да изградим култура на безопасност, етика и доверие в естетичната медицина. Да помогнем на хората да направят осъзнат избор – основан на знания, а не на заблуди. Защото зад блясъка на естетичните процедури стоят реални рискове, липса на регулация и тревожен ръст на пострадали пациенти. Кампанията има за цел да отговори на тази тревожна тенденция чрез превенция, информираност и ангажиране на отговорните институции“, обясни Елена Цонева от Портал на пациента.
